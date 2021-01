De cara a las elecciones, Juntos por el Cambio ya negocia por las listas

En 2015, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica formaron una coalición electoral llamada Cambiemos. Después de casi seis años, una nueva elección los encuentra en el mismo espacio, ahora llamado Juntos por el Cambio. Pero, como en aquel entonces, no existen reglas previas sobre cómo deben armarse o negociarse las listas de cara a los comicios.

Desde los distintos sectores reconocen que aún es pronto para que existan determinaciones, pero las conversaciones ya empezaron. En esta instancia hay varios puntos a los que prestar atención. En primer lugar, las reglas de juego: sobre fin de 2020, sectores oficialistas pusieron en duda la realización de las PASO.

Por el momento no hubo determinaciones, por lo que se trabaja con lo que está hoy. Es decir, con que se mantendrá el calendario con las primarias. Se trata de un tema que puede ser crucial, ya que ordena la oferta opositora. Si hay distritos en los que no hay un acuerdo, podría recurrirse a esta instancia.

La intención, igualmente, sería en principio buscar acuerdos para lograr listas de unidad conformadas por miembros de los tres partidos que componen la alianza. Algunos distritos se avizoran más complejos que otros, ya que los liderazgos no son claros ni evidentes. Entre Ríos es uno de ellos. El radical Atilio Benedetti es el histórico candidato, con victorias en legislativas y derrotas en ejecutivas. Pero Rogelio Frigerio, exministro del Interior, podría finalmente buscar competir en el distrito. Entre ambos ha habido diferencias y podrían recurrir a las PASO si no llegan a una lista de unidad.

En Diputados, Juntos por el Cambio renueva 60 de sus 115 diputados. Corresponden a aquellos que fueron elegidos en 2017, cuando eran oficialismo y obtuvieron un triunfo electoral. También deben renovar 8 de los 25 senadores. En este caso, tienen mandato desde 2015. Fueron elecciones muy parejas en las que Mauricio Macri recién llegó a imponerse en el ballottage.

Si bien aspiran a mejorar los números de toda la alianza, cada partido buscará maximizar los propios. ¿Habrá un criterio general para la conformación de las listas? En principio, no, ya que se definirá distrito por distrito. Es decir, los actuales legisladores que deben renovar no tienen su lugar asegurado y dependerán de lo que se pueda negociar. Cada partido reconoce fortalezas y debilidades: el PRO se sabe más fuerte en la ciudad de Buenos Aires, donde es gobierno desde hace 14 años. Pero no tanto en Mendoza y Jujuy, en donde los gobernadores son radicales y mandan las figuras de Alfredo Cornejo y Gerardo Morales.

Igualmente, está claro que los nombres propios y lo que indiquen las encuestas tendrán su peso. Elisa Carrió avisó que competirá en la provincia de Buenos Aires, y es incontrastable el peso de ese anuncio para el reparto de poder interno. Igualmente, que quiera competir no significa que no haya internas ni que encabece la lista. De hecho, no sería la primera vez: en 2009, dos años después de haber obtenido más de 4 millones de votos como candidata a presidenta, fue tercera en la lista de diputados por Ciudad.

Por otro lado, una de las novedades que puede traer este 2021 para Juntos por el Cambio es la posibilidad de que existan primarias "mezcladas". En 2015, los tres partidos compitieron con sus propias listas. En esta oportunidad, según revelan protagonistas de cada espacio, las diferencias internas ya no estarían marcadas por la pertenencia partidaria, sino por otros criterios. Al ser un espacio amplio, confluyen visiones muy distintas: la búsqueda de Patricia Bullrich de acercarse a opciones libertarias es muy distinta de la narrativa más progresista de otros sectores de la alianza.