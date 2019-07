De campañas separadas, evalúan acto de Cristina con Alberto F.

Si Cristina Fernández de Kirchner protagonizará o no un spot del Frente de Todos todavía es un misterio que desvelan desde el comando de campaña albertista. Con su regreso de Cuba, donde volvió a visitar a su hija Florencia, el rol de la precandidata a Vicepresidenta hasta las PASO del 11 de agosto.

Ni Santiago Cafiero ni Juan Courel, oradores albertistas del encuentro de voceros que se realizó anteayer, como ya contó este diario. La senadora de Unidad Ciudadana, por lo pronto, continuará este sábado su "Sinceramente" tour en Río Gallegos. Salvo este tipo de esporádicas apariciones literarias, todavía no difunden fecha de un acto conjunto con su compañero de fórmula, Alberto Fernández.

"Seguramente habrá alguno (en referencia a un acto juntos) pero se dividieron el país y por eso estamos en más lugares que ellos (por Juntos por el Cambio) siendo el oficialismo", se jactan en el cristinista Instituto Patria. "Hay una complementación, eso nos permitió recorrer 10 provincias en poco tiempo", agregaron.

De un lado argumentan, además, que la independencia del Alberto Fernández sirve para fortalecer la propia autonomía al precandidato, lo que le permite por caso (buscar) llevar la pipa de la paz K a los cordobeses y fotografiarse con Juan Schiaretti. También para desterrar la visión instalada desde el propio anuncio de un revival del slogan "Cámpora al gobierno, Perón al poder".

La cumbre con una docena gobernadores del presidenciable ayudó a despejar esa idea, con el nacimiento de un albertismo precoz. El Gobierno dirigió, entonces, la misma tesis a la provincia de Buenos Aires: fue la misma María Eugenia Vidal que habló de La Cámpora (Máximo Kirchner) gobernando en lugar de Axel Kicillof.

Del lado duranbarbista, claro, aprovecharon su ausencia en el país para comenzar a deslizar que en Todos "esconden" a la ex Presidenta. Lo dio a entender el jefe de Gabinete Marcos Peña y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "A las mujeres no se las guarda, es una actitud machirula", es la réplica desde el Patria. Y contraponen un número: 150 mil. Es el cálculo que maneja el cristinismo de las personas que vieron a la ex Jefa de Estado en las distintas presentaciones de su libro.

En la segmentación de la campaña de Todos, mientras Alberto F. desembarcó en el Conurbano junto a intendentes peronistas y hoy volará a Catamarca, como ex jefe de la Anses, Sergio Massa apostó ayer por el "voto abuelo", un electorado que también le preocupa al Gobierno porque están exentos de la obligación de votar.

"Los jubilados son las víctimas más claras del gobierno de Macri, son los que más perdieron. Perdieron un 12% de su poder adquisitivo en el primer semestre de este año", acusó el precandidato a Diputado.