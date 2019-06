De cada $ 100 que se recaudan, $ 16 van a pagar intereses de deuda

El resultado fiscal se viene achicando, pero los intereses que se pagan fueron creciendo en los últimos años. De hecho, cuando se mira el peso en relación a los recursos tributarios, por cada $ 100 que se recaudan, $ 16 se utilizan para pagar intereses de deuda.

Así surge de la información actualizada al primer trimestre de este año por la Secretaría de Finanzas, en la qu ese observa que este indicador estaba en 8,8% en 2016, primer año de la gestión de Mauricio Macri, y fue creciendo hasta alcanzar ahora un 16,1%.

A su vez, cuando se analizan los últimos años se advierte que la situación fue empeorando desde 2013: en ese momento se tocó el mínimo de 4,9%. Desde ahí fue en franca suba hasta el 16,1% oficial que informó Finanzas, dependiente del Ministerio de Hacienda, con números al primer trimestre.

Stock de deuda

El stock de deuda del sector público nacional se mantuvo casi estable en los primeros meses de 2019. Tras terminar en u$s 332.192 millones en 2018, en marzo llegó a bajar a u$s 324.898 millones, pero los datos preliminares, oficiales, a mayo, muestran que subió nuevamente a u$s 330.245 millones.

Si bien los datos oficiales no la miden en relación al PBI, en 2018 terminó en 86,2%. Como en el cálculo de esta relación pesa el tipo de cambio, con un dólar un poco más bajo hoy, está alrededor del 80%. No obstante, Guido Lorenzo, de LCG, estima que en 2019 promediará en torno al 93,6%.

No obstante, ese es el total de la deuda, pero parte de los vencimientos son con el propio sector público. Cuando se saca del cálculo estas obligaciones, con organismos internacionales y el sector privado, la deuda terminó 2018 en torno al 53% y, desde EcoGo, pronostican que en 2019 oscilará en torno al 51%.

Otro dato que surge de los datos presentados es que aún la deuda en dólares sigue siendo elevada: el 78% está denominada en moneda extranjera, mientras que sólo el 22% en pesos.

Desde el FMI se audita la evolución de la deuda pública. En lo últimos informes sobre la Argentina, los técnicos liderados por Roberto Cardarelli marcaron que "la deuda es sostenible, pero no con una probabilidad alta".