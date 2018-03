De aquel 17 de octubre a este 13 de abril: la decadencia de la cultura del aguante

La decadencia es siempre ingrata. Y lo es mucho más cuando la historia pasada tiene más brillo que el presente. Algo de éso le sucederá hoy al kirchnerismo, cuando Cristina se presente a declarar como sospechosa de manejos irregulares con el dólar futuro ante el juez Claudio Bonadío.

La candorosa épica de quienes gobernaron la Argentina por 12 largos años habla de otro 17 de octubre, como el de Perón en 1945, y de otro regreso con gloria, como el de Perón en el ’73. Pero aquellas fotografías en blanco y negro son las del fundador del movimiento que cambió la política argentina, preso por movilizar el despertar de los trabajadores con nuevos derechos. Y la vuelta triunfal del exilio en España, aclamado después de dos décadas bien lejos del poder.

Lo selfie de hoy está muy lejos de aquella corriente de entusiasmo popular. Por más que lo disfracen de retorno, Cristina estará simplemente dando las respuestas que un juez le pedirá por una modalidad de inversión que le produjo al país un quebranto de 70.000 millones de pesos en los últimos meses de su gestión.

Es posible que no responda (como lo hizo ayer el desdibujado ex ministro Axel Kicillof) o que la información que aporte no alcance para condenarla. Pero habrá otras instancias judiciales y, seguramente, otras indagatorias. A la ex presidenta la esperan futuras requisitorias por lavado de dinero y por maniobras con sus hoteles en la Patagonia, en una causa popularizada como Hotesur. Y si los personajes de la épica peronista eran Evita o Héctor J Cámpora, los de hoy son celebridades como Ricardo Jaime, Lázaro Báez, Julio De Vido o Leonardo Fariña. El contraste es tan violento que da pena.

El peronismo que la acompañó y ahora quiere sobrevivir busca el modo más sutil de despegarse. Juan Manuel Urtubey es quien más rápido leyó el mapa de la decadencia y compartirá un acto en su Salta con Mauricio Macri. Sergio Massa prefiere en estas horas el silencio. Siempre difuso y temeroso, Miguel Pichetto aclara que su solidaridad es sólo por esta causa.

Aunque nada lo obligará a defender el dinero de tránsito irregular o la próspera hotelería K en el sur del sur. Y el resto reza para que este abril de indagatorias se vaya lo más rápido posible. Apenas queda un kirchnerismo intenso y residual que intenta generar un hecho político de la herencia oscura por la corrupción generalizada. La cultura del aguante, finalmente, se transformó en esto. En la defensa militante de los que cuentan billetes en Puerto Madero. Sólo una nueva derrota cultural de la Argentina permitiría que estas imágenes tristes recobren algún sentido en el futuro. Pero la historia es cruel y acostumbra a dejar atrás muy rápido a quienes se quedan congelados en el pasado.