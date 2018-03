De Vido, sin paz: será procesado en la causa por la compra de trenes

El ex ministro de Planificación Julio De Vido se encamina a ser el ex funcionario con más expedientes sensibles abiertos en la Justicia federal, a la par del ex secretario de transporte Ricardo Jaime y el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou. Esta semana, fue citado a declarar en dos causas trascendentes: la que tramita el juez Julián Ercolini por la millonaria compra de trenes en desuso a España y Portugal en 2004 y la que persigue a los responsables de la tragedia de Once, del 22 de febrero de 2012, que causó 51 muertos y más de 700 heridos e instruye el juez Claudio Bonadio.

Según pudo saber El Cronista, Ercolini tiene definido el procesamiento de Jaime y De Vido por esa causa en la que ya detuvo al ex titular de Transporte, segundo del ex ministro. De Vido tiene que ser indagado el miércoles 27, seis días después de hacerlo por la tragedia de Once. Los dichos de Jaime lo expusieron mucho más de lo que estaba (ver página 7) y por eso fue que Ercolini dispuso su citación. "Le manifesté a Néstor Kirchner y a Julio De Vido sobre el estado de los trenes, recibiendo expresas instrucciones de que tenga como prioridad avanzar en la compra para realizar las reparaciones en la Argentina", se reflejó en el acta de la declaración de Jaime.

En el caso de Once, fuentes judiciales creen que las perspectivas de De Vido son mejores, aunque no descartan que se pueda dictar su procesamiento, que desde hace cuatro años vienen solicitando los familiares de las víctimas. Bonadio, el mismo juez que lo indagará el 21, fue el que decidió no incluirlo en la causa. Por decisión del Tribunal Oral Federal número 2, que llevó adelante el juicio y condenó entre otros a Jaime, se reabrió el expediente y se pidió investigar el rol de De Vido.

Esa no es la única causa en la que quien fuera ministro del kirchnerismo de 2003 a 2015 está siendo investigado por Bonadio. El juez investiga sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado al exterior a través de barcos. También se busca saber cual fue la participación del ex ministro en la adquisición de Transener en 2006 de parte de la empresa Electroingeniería en asociación con la estatal Enarsa.

En la causa del GNL, Bonadio dispuso el allanamiento del estudio jurídico del ex ministro menemista de Obras Públicas Roberto Dromi, indicado como nexo de De Vido en esa presunta "asociación ilícita". En esta investigación, previamente se habían hecho operativos en la sede del Ministerio de Planificación Federal, YPF y Enarsa. La adquisición habría sido a un barco con GNL desde Rusia, pero que nunca llegó, pese a que se pagaron u$s 57 millones.