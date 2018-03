De Vido se prepara para declarar por Once

El ex ministro de Planificación Julio De Vido tendrá este jueves su primera declaración indagatoria en apenas seis días. Se presentará en el juzgado de Claudio Bonadio en el expediente reabierto por la Tragedia de Once, luego de que en el juicio oral y público el Tribunal Oral Federal número 2 ordenara que se investigara su rol en la colisión ferroviaria que, el 22 de febrero de 2012, causó 51 muertos y 789 heridos.

No será la única visita de De Vido a Comodoro Py, ya que el miércoles 27 deberá dar testimonio ante el juez Julián Ercolini en el expediente que apunta al presunto fraude en la compra de trenes a España y Portugal, entre 2005 y 2007. Como sucede con Once, De Vido era responsable del ministerio que supervisaba el área de Transporte y, por consiguiente, superior de Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte que se encuentra detenido desde principios de mes en Ezeiza, justamente por disposición de Ercolini.

De Vido no puede quedar detenido porque, como en la actualidad es diputado nacional, tiene fueros que lo dejan exento de la prisión. No obstante, la oposición en el Congreso estaría intentando avanzar en lograr reunir el apoyo suficiente para pedir su desafuero. El ex ministro, cabe recordar, está siendo invetsigado también por la compra de la empresa braisleña Transner y por sobreprecios millonarios en la adquisición de Gas Natural Licuado desde el exterior.