De Vido declara ante el juez Bonadio por la tragedia de Once

El ex ministro de Planificación y actual diputado Julio de Vido deberá presentarse hoy ante el juez federal Claudio Bonadio, quien le tomará declaración indagatoria por tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero del 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra una plataforma causando la muerte de 52 personas. Fuentes judiciales confirmaron la convocatoria a indagatoria, prevista para las 10, mientras que legisladores y militantes kirchneristas se organizaban ayer para acompañar a De Vido en su presentación.

El miércoles pasado, en ocasión de la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por las operatorias de dólar futuro –también ante el juez Bonadio– De Vido había concurrido a la sede judicial de Retiro para acompañar, junto a otros legisladores y ex funcionarios, a la ex mandataria. Siete días después, estará pisando mañana los Tribunales, esta vez, en calidad de imputado en el marco de la causa que investiga su presunta responsabilidad en la tragedia ferroviaria.

En el veredicto dictado a fines de diciembre pasado por la tragedia, el Tribunal Oral Federal 2 solicitó a Bonadio que investigara la posible responsabilidad de De Vido, bajo cuya órbita se encontraba el área de Transporte en el momento del accidente. "Pese a haberse acreditado una intervención determinante en los hechos de parte de los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Raúl Jaime, quienes durante el ejercicio de sus cargos posibilitaron la creación de riesgos ilegítimos, ello no eximiría de responsabilidad a Julio Miguel De Vido, ya que difícilmente se puede alegar un desconocimiento acerca de las circunstancias que aquí hemos probado", consideró el TOF 2.

Hoy a las 10, De Vido primero escuchará las imputaciones en su contra y, luego, podrá decidir si responde o no a las preguntas del magistrado, al margen de la posibilidad de presentar un escrito. "La conducta inactiva y pasiva que caracterizó el actuar de la Secretaría de Transporte y de las propias dependencias del Ministerio a su cargo suponen cierta vinculación de Julio Miguel De Vido con algunos de los individuos imputados para la concreción de las maniobras ilícitas", indicó la sentencia del TOF 2 del 30 de diciembre pasado.

Allí, el ahora detenido Ricardo Jaime en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de material ferroviario a España y Portugal, fue condenado a una pena unificada de seis años de prisión. En tanto, para Juan Pablo Schiavi, su sucesor en la Secretaría de Transporte y quien estaba a cargo del área en el momento del accidente, el TOF 2 estableció una pena de ocho años de prisión, que aún no tiene cumplimiento efectivo porque no se encuentra firme.

El miércoles 27, el juez Julián Ercolini tiene previsto indagar a De Vido en el marco de la causa que investiga irregularidades en la importación de material ferroviario, por la que se encuentran detenidos Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez, a quienes la Cámara Federal porteña les rechazó sus pedidos de excarcelación.