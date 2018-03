De Vido presentó un escrito y recusó a Bonadio en la causa por la tragedia de Once

El ex ministro de Planificación y actual diputado Julio de Vido recusó esta mañana al juez federal Claudio Bonadio y planteó la ‘nulidad‘ de la declaración indagatoria por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero del 2012, que provocó 51 muertos.

De Vido presentó un escrito en el juzgado de Bonadio, quien lo citó para interrogarlo como sospechoso por la falta de controles que hubo en el sistema ferroviario, lo que derivó en el deterioro de la infraestructura y el estrago.

En el veredicto dictado a fines de diciembre pasado por la tragedia, el Tribunal Oral Federal 2 solicitó a Bonadio que investigara la posible responsabilidad del exministro, bajo cuya órbita se encontraba el área de Transporte en el momento del accidente.

"Pese a haberse acreditado una intervención determinante en los hechos de parte de los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Raúl Jaime, quienes durante el ejercicio de sus cargos posibilitaron la creación de riesgos ilegítimos, ello no eximiría de responsabilidad a Julio Miguel De Vido, ya que difícilmente se puede alegar un desconocimiento acerca de las circunstancias que aquí hemos probado", consideró el TOF 2.

Esta mañana, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, uno de los fallecidos en la tragedia de Once, reclamó que el exfuncionario K “sea procesado y condenado como lo han sido Jaime y Schiavi”. “Lo que hicieron los ex secretarios, por lo cual fueron condenados, tuvo que haber tenido la connivencia, la autorización y la complicidad del ex ministro De Vido”, apuntó.

De Vido primero escuchará las imputaciones en su contra y luego podrá decidir si responde o no a las preguntas del magistrado, al margen de la posibilidad de presentar un escrito.

Jaime fue condenado a una pena unificada de seis años de prisión, mientras que Schiavi recibió una condena de ocho años que aún no es de cumplimiento efectivo porque no está firme.

Además de la declaración de esta mañana, De Vido deberá volver a tribunales para presentarse ante el juez Julián Ercolini en el marco de la causa que investiga irregularidades en la importación de material ferroviario, por la que se encuentran detenidos Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez, a quienes la Cámara Federal porteña les rechazó sus pedidos de excarcelación.

Fuente: agencias y Cronista.com