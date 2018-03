De Vido criticó la paralización de la obra pública

El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, cuestionó ayer la paralización de las obras públicas proyectadas en varios puntos del país, advirtió que la medida "siempre tiene consecuencias" y remarcó que "el alto impacto de echarle la culpa al que se fue tiene patas cortas".

De Vido señaló que "el Estado tiene continuidad y paralizar las obras siempre tiene consecuencias", que "son siempre perjuicio al erario público (a la plata de todos los argentinos) y debería ser responsabilidad personal de los que toman las decisiones de estas consultoras privadas contratadas directamente que están "auditando".

En una serie de mensajes a través de la red social Twitter, el exfuncionario kirchnerista dijo que "no se necesita mucha auditoría", ya que todas las obras licitadas y adjudicadas durante su gestión "la tienen desde que se inicia el expediente".

"Está todo informado en la documentación de traspaso que les dejé sobre el escritorio y entregué a cada organismo de control y garantía. Parece que los funcionarios actuales no lo han leído. Me quedaron ejemplares, si me avisan se las mando. Eso sí son muchas hojas: 12 años!", apuntó. Y agregó: "Al menos que vayan a echar también a los funcionarios y empleados que intervinieron por la secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Arquitectura, la Contaduría General, SIGEN, AGN y todos los que tienen intervención necesaria en los procesos licitatorios, evaluaciones, contrataciones, imputaciones presupuestarias y pagos. Y no se olviden de todos los legisladores que año a año aprobaron los presupuestos y los fondos para hacer las obras".