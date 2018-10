De Vido, condenado a 5 años y ocho meses de prisión por la Tragedia de Once

“Vamos a celebrar”, gritó María Luján Rey, mientras salían de los Tribunales de Comodoro Py, luego de escuchar al Tribunal Oral Federal 4, que condenó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en el marco de la causa de la tragedia de Once en la que murieron 52 personas.

Desde la sala AMIA, los familiares de las víctimas escucharon la sentencia, mientras que De Vido, hizo lo propio, por videoconferencia, desde Marcos Paz, donde permanece detenido por la causa Yacimientos Carboníferos Rio Turbio. Así, el TOF 4 condenó a cinco años y ocho meses de prisión (el máximo era seis) al ex funcionario luego de declararlo partícipe necesario de una defraudación contra la administración pública.

También, fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Acto seguido, el tribunal solicitó su desafuero, para que pueda cumplir la pena. El 10 de diciembre, a las 12, se conocerán los argumentos.

“Esperábamos 10 años”, dijo a El Cronista Leonardo Menghini, abogado de familiares y víctimas de la tragedia, puesto que también contaban con que fuera condenado por el delito de estrago culposo, por el que fue absuelto.

La sentencia se conoció pasadas las 14.30, en la sala AMIA. Allí se hicieron presentes, con carteles y remeras que decían “Justicia”, los familiares de las víctimas, además de la dirigente del MST Vilma Ripoll; Matías Bagnato, el único sobreviviente de la Masacre de Flores; Carolina Píparo, víctima de una salidera bancaria en 2010 (por la que perdió un embarazo avanzado), y Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, entre otros.

Victoriosos

Una vez conocida la sentencia, la madre de Lucas Menghini Rey, una de las 52 víctimas, dijo, en medio de los aplausos y llantos de los familiares: “Hoy nos vamos victoriosos, la primera condena a De Vido la conseguimos nosotros”, y luego salieron, todos juntos, con una bandera que llevaba escrito “Justicia para las víctimas de la tragedia de Once”.

“Dentro de lo que es la figura a la que nosotros estábamos acusando y a la que se estaba siendo investigada, que era una persona intocable, llena de poder, que en este momento esté condenada a casi seis años de prisión por haberle robado el dinero al Estado, por haber probado que se quedó con dinero del Estado, que lo perjudicó, que gobernó para robar el dinero y no para generar políticas para la gente, para nosotros esos es un logro”, dijo el abogado de la familia a la prensa.

Y continuó: “De Vido, hoy, no puede decirse que es un perseguido político. Hoy, De Vido es un condenado, es un delincuente que está preso”. Por otra parte, confirmó que “obviamente” apelarán la absolución en el estrago culposo. Y remató: “Confiamos en que Casación va a revertir este fallo y nos va a dar la razón”.

Por la ventana

Por la mañana, también desde Marcos Paz, De Vido había dicho sus últimas palabras previas a que se conociera la sentencia. Entre otras cosas, apuntó contra el presidente Mauricio Macri. "Por arte de magia o, mejor dicho, por arte de Macri, me metieron por la ventana", dijo en relación a la causa por videoconferencia. Además, citó algunos versículos de la biblia que aluden a los sucesos en los que Jesús es "entregado y traicionado por Judas Iscariote -el primer arrepentido del cristianismo", afirmó el propio De Vido.

Consultada por este medio, Rey definió como “perverso” y “cínico” al ex ministro y remarcó: “Creo que él tiene muy claro qué está acá no porque entró por la ventana ni que Macri lo trajo; él sabe precisamente por qué está acá”. También lo tildó de cobarde por no trasladarse hasta Comodoro Py para escuchar la sentencia junto con los familiares. Y remató: “El delirio místico y creerse Jesús es demasiado”.