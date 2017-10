De Vido al entregarse: "Mándenle champagne a la doctora Carrió"

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido arribó esta tarde por sus propios medios y acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi a los Tribunales Federales de Comodoro Py para entregarse ante la Justicia luego de que la Cámara de Diputados le quitara sus fueros.

"Mándenle champagne a la doctora (Elisa) Carrió", dijo el ex funcionario kirchnerista al ingresar al palacio pasadas las 15.

La diputada no dejó pasar la oportunidad y le respondió a través de su cuenta de Twitter: "Que no me manden, porque no tomo alcohol", escribió.

Que no me manden, porque no tomo alcohol.

A la espera de la detención de De Vido, fue desalojado el cuarto piso del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, donde se encuentran los juzgados de Luis Rodríguez y Claudio Bonadio, quienes solicitaron la detención del exministro de Planificación Federal en causas por hechos de corrupción.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el desafuero del diputado nacional del Frente para la Victoria, quien ahora quedó sin inmunidad y podrá ser detenido.

La votación resultó en 176 votos afirmativos, ninguno negativo y hubo una abstención, y de esta forma De Vido fue suspendido en su cargo de diputado nacional.