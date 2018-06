De Peña "gorila" a dolarizar la economía, las frases picantes de la CGT

En medio de la jornada de paro general que se realiza hoy en todo el país, la Confederación General del Trabajo (CGT ) aseguró que la medida de fuerza tiene un “altísimo acatamiento” en todo el país y que representa "el fracaso del diálogo social" y de la política del gobierno de Mauricio Macri.

Durante una extensa conferencia de prensa ofrecida en la sede de la calle Azopardo, los distintos miembros del triunvirato dejaron picantes frases contra el Gobierno. A continuación, una selección de las afirmaciones más fuertes que levantaron aplausos y chiflidos en el salón Felipe Vallese.

- “En los últimos meses se han perdido u$s 11 mil millones por la corrida cambiaria sin ningún paro sindical. ¿De quién es la responsabilidad?” – Juan Carlos Schmid sobre las estimaciones de pérdidas económicas realizadas por el Gobierno con motivo de la medida de fuerza.

- “Le afloran los pelos”, evaluó Héctor Daer sobre el jefe de Gabinete Marcos Peña en alusión a su actitud "gorila" al acusar a los miembros de la CGT de jugar para el Peronismo.

- “Esta CGT va a seguir teniendo al prudencia que debe tener pero los tiempos son cada vez más cortos porque el hambre no espera", advirtió Carlos Acuña.

- “Que quede claro para la Jefatura de Gabinete que dice que detrás de esto hay un sesgo político”, afirmó Schmid al justificar que la medida de fuerza fue tomada ante la negativa del Gobierno de modificar el rumbo de las políticas económicas.

- “Queremos decirle a los industriales también que no especulen, y a los comerciantes, sobre todo a los grandes supermercados, que se convirtieron en importadores de productos que no vengan ahora a remarcar y a dolarizar toda la economía porque los salarios de los trabajadores no están dolarizados”, lanzó Schmid.