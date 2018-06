De Pablo, sobre "libre flotación" del dólar: "En Argentina todo es por ahora"

El economista Juan Carlos de Pablo relativizó hoy el cambio de postura del Gobierno, que decidió no comprometer más reservas para contener al dólar, y advirtió que en "Argentina todo es por ahora".

"De acuerdo a Sturzenegger, el tipo de cambio es flotante. No vamos a comprometer más de nuestras reservas para influenciar la cotización. Pero todos sabemos cómo es Argentina, todo es por ahora", señaló en diálogo con radio Continental. "No hago pronósticos, pero, ¿si mañana el dólar llega a $ 50 no van a intervenir? La verdad que no lo se."

El especialista evaluó también al acuerdo del gobierno de Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y resaltó la necesidad de bajar el déficit fiscal.

"El detalle no se conoce porque el texto recién va a ser bendecido el 20 de junio por el directorio. Pero queda claro que el acuerdo con el FMI 'no es un programa económico', es una asistencia para resolver algo específico a raíz de lo que ocurrió", manifestó.

Y añadió: "El FMI te va a prestar u$s 15.000 millones para que el Tesoro cubra algunos compromisos externos, también para recomprar al BCRA unos títulos que el gobierno anterior le colocó que no servían para nada. Y el BCRA con ese dinero va a recuperar el stock de Lebac".

En esa línea, de Pablo explicó: "El Fondo, además, te dice una cosa elemental: tenés que bajar un poco el déficit para salir a pedir lo menos posible".

Metas ridículas

De Pablo cuestionó también las metas de inflación que fijó el equipo económico.

"Lo números de meta de inflación que pusieron son ridículos", lanzó. "En la conferencia de diciembre el tema no fue que lo hayan sentado a Sturzenegger al lado de Peña, sino que subieran la meta sólo a 15%. Pasamos de una ridiculez total a una más chiquita."

Y cerró: "Para lo único que la usaron fue para las paritarias. Y tampoco sirvió porque vos veías que ponían 15% y en la letra chica decía otra cosa".