De Pablo hizo foco en los temas críticos que preocupan a empresarios: dólar, nivel de actividad y precios

El economista Juan Carlos De Pablo analizó este jueves la situación actual de la economía e hizo foco en temas críticos que preocupan a empresarios de sector privado en medio de la cuarentena, cada vez más flexibilizada. Qué puede pasar con el valor del dólar, cómo irá evolucionando el nivel de actividad, los precios, y cuál es la perspectiva laboral tan castigada como consecuencia de la pandemia por el coronavirus.

En un webinar organizado por Planexware exclusivo para un grupo de clientes sobre “el panorama económico de la Argentina dentro de la coyuntura del Covid-19”, De Pablo brindó claves para entender y analizar el nuevo escenario de la economía local.

“El momento que estamos viviendo es particularmente difícil, por la siguiente combinación: los indicadores sanitarios es lo peor que tenemos desde el comienzo de la cuarentena por el coronavirus. La dispersión geográfica ha aumentado, y hoy tenemos problemas serios en por lo menos 15 provincias. Estamos hartos. Y en el medio de eso tenemos un Presidente cuya palabra está totalmente devaluada”, analizó De Pablo al poner en contexto la situación que atraviesa hoy el país .

En esta línea, planteó que siempre la posibilidad de "cambiar un gabinete para un presidente es algo muy costoso", y que "hasta hace unas semanas venía todo más o menos tranquilo, pero ahora es una incógnita".

Al hacer referencia al anuncio del presidente Alberto Fernández sobre una quita a la Capital Federal de alrededor de $ 30 mil millones anuales en concepto de coparticipación, para entregárselos a la provincia de Buenos Aires y así hacer frente al reclamo salarial de la policía bonaerense, el economista sostuvo: "Esto demuestra que el Poder Ejecutivo trabaja como si fuera el administrador de un consorcio. Y esto dispara un alerta, por qué, qué pasa ahora sí todo el mundo sale a decir que también quiere un aumento del 40%. De ser así, el Gobierno tendría que cambiar la política económica”.

“El ministro de Economía, Martín Guzmán se la pasa pontificando que la política económica tiene que ser congruente. Creo que llegó el momento de pedirle que aterrice porque ahora debería rearmar todo lo que está diciendo a la luz de esta nueva perspectiva laboral", opinó.

“Este piano de cola que se le acaba de caer a todos, pero en particular al Poder Ejecutivo, agarró distraído al equipo económico. Si éste reclamo masivo va a ocurrir o no, no lo sé pero deberían empezar a evaluarlo”, advirtió el economista.

Qué está pasando con precios y cantidades

“En agosto a Fiel le dio el precio por consumidor 2.6% y en particular la inflación núcleo le dio 3,2%. Alguien puede decir que está peor que meses anteriores y tiene razón, además de estar muy por debajo de lo que cabía esperar dada la emisión monetaria”, afirmó De Pablo.

"Ambas cosas son reales. Lo que está pasando es que estamos viviendo un momento peculiar donde el efectivo tiene un atractivo especial porque antes tantas incertidumbres actuales lo único seguro es que con el efectivo se compran cosas. A medida que continúe la flexibilización de la cuarentena, la gente va a querer sacarse ese excedente de encima, algunos comprarán dólares, otros terneros, otros alambres y las cosas más diversas", detalló.

Nivel de actividad

"La mayoría de los indicadores dicen que el peor mes en términos de producción fue abril, lo cual es lógico porque en ese mes estaba todo cerrado y recién después de mayo empezaron a abrir cosas. Por lo que después de la caída empezó a haber una recuperación, pero a medida que continúen las flexibilizaciones no puedo descartar que haya meses que empeore", sostuvo De Pablo.

En ese sentido, explicó que "puede haber casos en que un negocio abrió y como la gente hacía meses que no compraba los primeros días se vende como un loco, pero no deberían confundirse, porque simplemente están abasteciendo un stock".

Dólar

"No entiendo por qué este Gobierno, al que nadie le cree nada, sigue vendiendo u$s 200 a 4 millones de argentinos, comprometiendo más de la mitad de superávit comercial. No se entiende”. En ese sentido De Pablo advirtió que “algo va a pasar”, indicó el economista.

"El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce quiere bajar la cortina, el ministro de Economía, Martín Guzmán no, y el Presidente no sabe, por lo que se da una situación insólita, Pero lo que no hay que esperar, porque sería una barbaridad, que un día el señor Pesce se levante y decida poner el dólar a $ 100", apuntó De Pablo.

No obstante, sugirió que "si tenés un shock salarial público de 30% y dejas el tipo de cambio, a todos los problemas que tenías, le vas a agregar este".

Emisión monetaria

Al ser consultado sobre la emisión monetaria en el marco de la debilidad económica actual, el economista sostuvo que “es entendible, pero esto no quiere decir que no surja efecto, en el cortísimo plato no se nota, pero a medida que todo esto se vaya flexibilizando la gente se va a querer sacar de encima los pesos. A medida que esto se solucione esto va a gasto, y se mezcla en una recuperación de cantidades y un aumento de precio".

El crecimiento de las criptomonedas durante la pandemia

Al ser consultado sobre cuál era su opinión sobre invertir en criptomonedas, que en pandemia están creciendo, De Pablo fue contundente: "No pongo un mango en criptomoneda porque quiero dormir a la noche. La valuación de la criptomoneda tiene una fluctuación fenomenal porque la oferta está fija pero la demanda, no".

"No sirve como reserva de valor. Pero cabe aclarar que yo pertenezco a la generación que cree que toda esta tecnología nos va a cagar. Si por mí fuera me gustaría seguir yendo al banco y mirarle la cara al cajero. Soy una especie en extinción".

Al finalizar dijo que "si tuviera que darle un consejo a alguien, le diría que la utilizara como sistema de pago. Si alguien te paga en criptomonedas, lo aceptas pero luego lo convertís en algo más razonable que cómo un sistema de valor".