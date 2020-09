De Pablo explicó por qué “el acuerdo con los bonistas no es ningún alivio”

Según sostuvo el economista Juan Carlos De Pablo el anuncio de ayer, lunes, sobre el acuerdo alcanzado con los bonistas para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera, "es importante por la negativa. La noticia ayer debería haber sido ‘lamentablemente, se mancó el acuerdo’, por lo demás estaba totalmente descontado”.

De Pablo recordó, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue en marzo al Congreso y dijo que el Gobierno no tenía plata para pagarle a los bonistas: "De manera que el acuerdo no es ningún alivio porque no les pensábamos pagar. Y es más, nadie puede creer que el Gobierno va a empezar a hacer todos los ajustes que sean necesarios para honrar los nuevos compromisos".

En tanto, consideró que "tampoco la campaña electoral presidencial de 2023 va a ser alrededor de cómo vamos hacer para pagar a partir de 2024".

Esta mañana, en diálogo con Radio Mitre, el economista planteó que "acá lo que hay que entender es que zafaron de una cosa que lucía complicada, sabiendo que no lo iban a cumplir y ahora van a entrar en la negociación con el Fondo Monetario y más o menos va a ser algo parecido".

"Con el Fondo creo que van a ir por el mismo carril, a menos que intentemos pedirle más plata que no creo que vaya a ocurrir", opinó.

Durante otro pasaje de la entrevista, al ser consultado sobre lo comunicado por el Gobierno sobre el déficit fiscal que proyecta para el año que viene de 4,5% del PBI, De Pablo sostuvo que no le da demasiado importancia porque "el año que viene no existe, como la semana que viene tampoco existe aún. La realidad es algo más contundente, es una lucha por la vida".

En tanto insistió que para la Argentina "el horizonte es muy chiquitito, la lucha por la vida es la clave". En tanto sostuvo que "cuando le dicen al Gobierno que no tiene un plan, hay que entender que en esta condiciones es muy difícil hacer uno". No obstante, lo que hay que pedirle es que por favor que respete la Economía uno y sobre todo que no enloquezca a la gente con anuncios rimbombantes y todas esas estupideces".

Este lunes, el Gobierno anunció que logró cerrar con éxito su oferta de reestructuración de deuda por cerca 63.500 millones de dólares, en la que obtuvo un nivel de adhesión del 99%, con lo que no quedaron holdouts como sucedió en 2005, y que contó con el apoyo del FMI.

En estos últimos 15 años, luego de la crisis internacional del 2009 y de la aparición del coronavirus a nivel global en los últimos seis meses, la comunidad internacional fue flexibilizando los procesos de reestructuración para países con crisis de deuda, aunque aún hay fuertes disputas entre distintos actores sobre el tema.

Con los datos de cierre del canje 2020, se pueden establecer las diferencias respecto a lo que ocurrió en 2005 y la reapertura de esa operación llevada a cabo en 2010.