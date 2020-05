De Pablo: "Si cientos de miles de empresas piden ayuda, ¿La Cámpora va a mandar cientos de miles de interventores?"

El economista Juan Carlos de Pablo criticó duramente la iniciativa del Gobierno de expropiar porciones accionarias de las empresas que reciban los subsidios a los salarios a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que inicialmente fue impulsada por la diputada oficialista Fernanda Vallejos pero que ya fue considerada como una propuesta “interesante” por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

En diálogo con radio Mitre, De Pablo calificó la idea como una “barbaridad” y una “locura” desde el punto de vista técnico, mientras que cuestionó la intención del Gobierno de tratar de planificar la producción con interventores dentro de las empresas.

“El Estado no deja abrir comercios, ayuda a pagar los salarios y de repente se viene un proyecto de ley que cuenta con la bendición de ministros por la cual las empresas tienen que entregar su participación. Desde el punto de vista técnico es una barbaridad”, comenzó.

“Cuando el kirchnerismo estatizó las AFJP, mandaron interventores a todas las empresas a decir cómo se tenía que producir y eso terminó en muchos problemas. Si hay cientos miles de empresas que piden ayuda, ¿La Cámpora va poner cientos de miles de puestos de trabajo de interventores? Es una locura”, dijo.

No obstante, no se opuso a que el Gobierno focalice las asistencias económicas a los sectores más golpeados, aunque reiteró que no deberían entrometerse en su funcionamiento ni en su patrimonio.

“Hay que rescatar el rol del empresario. Hay gente que piensa que las empresas se manejan de forma robótica. Así les va a las empresas públicas. Se piensa que el rol del empresario es la administración y no, es la búsqueda de nuevos negocios. El espíritu empresario es irreemplazable”, sostuvo.

En cuanto a la cuarentena, De Pablo consideró más relevante el grado de flexibilización que se anuncie en cada extensión más que la fecha hasta la que se prorrogan las restricciones y advirtió que cada vez más gente normaliza la actividad de hecho.

“Vengo diciendo que la extensión de la fecha no es tan importante como el grado de la flexibilidad de hecho y de derecho. Cada vez más gente abre a pesar de que no les haya llegado la autorización, con protocolos y precauciones”, comentó.

Además, cuestionó con dureza la extensión del programa de precios máximos, que fija los valores de cientos de productos alimenticios y de higiene al nivel que tenían el 6 de marzo, al señalar que con esta medida el Gobierno “es parte del problema” y “generará desabastecimiento”.

“La clave es el conteindo de la flexibilidad. El conflicto entre salud y economía, es real, pero la cuantía depende de las medidas que se toman. El Gobierno puede ser parte del problema o parte de la solución. Extendió el congelamiento de los precios y acá no se produce a costos constantes. Si los costos suben y los precios están congelados, va a haber desabastecimiento”, afirmó.

Por otro lado, De Pablo remarcó que el impacto de la cuarentena en el dato de actividad de marzo, que se desplomó 11,5%, se concentró solamente en el tercio final del mes y estimó que la cifra de abril va a ser peor.

“El dato de actividad de marzo es una historia trágica. La economía podía venir más o menos o venir mal en los primeros dos tercios, pero el parate de la cuarentena recién vino en el tercio final. Seguro en 30 días el dato de abril va a ser peor”, señaló.