De Pablo: "Gracias a los banderazos no siguieron con Vicentin, espero uno por Edesur"

"No conozco el caso en concreto, pero a los 77 años a mí no me van a decir que en la Argentina vamos a solucionar los problemas que tuvo una empresa privada, tarifas congeladas, etc, estatizándola. No, gracias". El economista Juan Carlos de Pablo se metió de lleno en el conflicto con Edesur.

El economista Juan Carlos de Pablo habló del conflicto luego de que se pusiera sobre la mesa la posibilidad de quitarle la concesión a la prestadora de servicio eléctrico. "Resolver problemas de las empresas privadas estatizando es una historia dramática que nos costó décadas", subrayó anoche el economista en diálogo con el programa Mesa Chica, que se emite por LN+.

Sobre Alberto Fernández y al ser consulta sobre qué tipo de mandatario era por cómo había resuelto el tema Vicentin, De Pablo dijo brevemente: "El hombre tiene su estilo, no lo voy a evaluar, pero sí voy a decir que gracias los banderazos no siguieron con Vicentin".

Edesur: avanza la presión kirchnerista y una norma firmada por De Vido permite la estatización en 2022 El kirchnerismo dice que no busca quitarle la concesión a la eléctrica. La empresa le reclama $ 3000 millones a los intendentes. Una norma de fines de 2006 habilita al Estado a pagar por las acciones de la firma y terminar con la era de la privatización

En ese sentido y en un paralelismo entre la situación de la cerealera y de la eléctrica, el economista indicó: "Estoy esperando algún banderazo por Edesur".

Luego, De Pablo resaltó algunas cuestiones que surgieron en plena pandemia como el teletrabajo. "Gracias al teletrabajo se resolvieron muchas cosas", indicó.

Y en ese sentido habló de una vuelta a la normalidad haciendo foco en la responsabilidad individual de cada persona. "No hay un día después de la pandemia, esto ya se viene flexibilizando desde antes. Acá la clave, la forma inteligente de hacer las cosas es que el Gobierno siga flexibilizando todo lo posible y que cada uno siga luchando por la vida", concluyó al respecto De Pablo.