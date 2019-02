De Pablo: “El FMI no nos va a fundir”

El economista Juan Carlos De Pablo sostuvo que el Fondo Monetario Internacional, cuyos representantes se encuentran en Buenos Aires para mantener encuentros con la oposición y revisar la marcha del programa de asistencia financiera implementado en el país, no busca “fundir” la Argentina y remarcó que siempre existe la posibilidad de renegociar la deuda.

En diálogo con Radio 10, el experto explicó que en los encuentros que se llevan a cabo por estos días “la porción de la política económica que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo le van a mostrar los números y le van a decir que está funcionando”.

Consultado sobre la posibilidad de renegociar el acuerdo, afirmó que “siempre se puede” hacerlo y evaluó que se debe ir hacia esa opción. “La salida es seguir, renegociar”, sostuvo.

“El Fondo no te va a fundir. Vos al Fondo le dijiste que le vas a pagar en tal fecha y, si no podés, no te va a mandar la Quinta flota, pero si te va a decir, ‘explicame cómo alguna vez vas a pagar’”, indicó.

Mirá también Le gana un ballottage a Macri, pero no puede contra Vidal: ¿de quién se trata? A pesar de que la economía real no repunta, Macri aparece primero en intención de voto, aunque con un rechazo alto, mientras la gobernadora sobresale y se impone de cualquier modo si fuera por la presidencia. Sólo hay un escenario adverso para Cambiemos.

Por otra parte, sobre el desembarco de inversiones extranjeras dijo que han llegado “muy poquitas”.

“Las oportunidades de inversión en la Argentina no son tantas porque no hay tantos negocios brillantes”, sentenció.

A modo de ejemplo, afirmó: “El acto de inversión es un acto instrumental: vos te podés comprar una radio porque te gusta escucharla, si sos propietario de una radio es porque le ves una punta a eso”.