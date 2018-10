De Pablo: “Cuando suben tasas y dólar a la vez, estás cerca del Arca de Noé”

Luego de que ayer se diera a conocer que la inflación de septiembre fue del 6,5%, récord de la era Mauricio Macri, el economista Juan Carlos de Pablo sostuvo hoy que “el Gobierno no tiene una política general antinflacionaria, ni un plan económico coordinado, porque no tiene un ministro de Economía”. En tanto, al hacer referencia a las tasas de interés actuales y el valor del dólar advirtió que si ambas suben “estamos cerca del Areca de Noé”.

“Hay un detalle no menor sobre los datos que se conocieron ayer sobre inflación que es que al Indec le dio en septiembre 6,5% cuando a todos los privados les dio entre 5 y 5,4%. Por lo que el registro es que hay una estimación oficial muy por encima de la cualquiera de las privadas. Más allá del numerito último, lo que está claro y no hay dudas es que en los últimos 12 meses tenés entre 39% y 40% de inflación”, sostuvo De Pablo.

“Y hay que decirlo de golpe: política antinflacionaria, el Gobierno no tiene. Lo que tiene son pedacitos ultraortodoxos que conviven con otros pedacitos nada ortodoxos, y el resultado es el que estamos viendo", afirmó el economista esta mañana en diálogo con radio Mitre.

Y resumió: "Tenemos al presidente del Banco Central (Guido Sandleris) diciendo que no va a aumentar la base monetaria pase lo que pase y caiga quien caiga. Tenemos un ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne) que dice el déficit fiscal lo llevo a cero. Y por otro lado tenes marchas y contramarchas por el tema de la tarifa de gas, sumado al toqueteo de la ley de alquileres y la cuotas UVA”.

Sin ministro de Economía

En ese sentido, planteó: “El modelo de insistir en no tener un ministro de Economía que junte los pedacitos, por razones que no sé cuales son, genera que hoy haya distintos frentes que apuntan a tasas de inflación muy diferentes. Esto no es un programa antinflacionario”.

De Pablo también habló sobre las altas tasas de interés actuales: “Si tengo una tasa de interés del 70% por un fin de semana es una cosa. Ahora si la mantienen por varios largos meses, te cambia todo. Lo que hay que saber es que si una crisis dura, entonces te va transformando el resto”.

Al ser consultado sobre cuánto tiempo más el Gobierno va a poder sostener el nivel de tasas actuales, para frenar el dólar entre otras cosas, De Pablo dijo que no tiene como saberlo pero insistió en que “en la medida de que se sostenga mucho más en el tiempo, va a ir cambiando el resto de las cosas y va a haber consecuencias”.

“Para que haya una caída de tasas y valor del dólar, que es el reflejo de la confianza, mi impresión es que tenes que tener mayor claridad en política económica”, indicó el economista.

Al finalizar, De Pablo advirtió que “cuando para bajar el dólar tenes que subir la tasa, estás haciendo un jueguito sobre el que los argentinos tenemos enorme experiencia". Y advirtió: "Cuando las dos cosas te suben, te estás acercando al diluvio universal y querés sacar entradas para el Arca de Noé, pero cuando clarificas las cosas te empiezan a bajar las las tasas y el dólar simultáneamente”.