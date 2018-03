De Mendiguren criticó la amenaza del Gobierno de abrir importaciones

Después de que el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, amenazara a los comerciantes que si no si subían los precios abrirán las importaciones, el industrial y diputado por el Frente Renovador, Ignacio De Mendiguren, criticó a la administración nacional al apuntar que eso no tendría efecto sobre los precios sino sobre el empleo.

"Importar no baja los precios, porque las distorsiones no están en la producción", le dijo el legislador a Radio Nacional, y luego amplió en su cuenta de Twitter: "La importación no garantiza precio, sí desocupación".

El legislador apuntó que "bajar el costo argentino no industrial" fomentando importaciones "solo destruirá empleo". "Solo denota incapacidad para gestionar", indicó.