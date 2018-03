De Mendiguren: “Nuestra postura siempre va a ser la de colaborar con el Gobierno y dar quórum”

El diputado nacional del Frente Renovador y ex titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, expresó el compromiso de su bloque de “colaborar” con el gobierno en el Congreso y no ser una “oposición obstructiva”.

En esa misma línea, De Mendiguren adelantó que el bloque que integra ayudará a dar quórum para que se puedan llevar adelante las sesiones y garantizar así la gobernabilidad.

“Queremos ganarle al oficialismo pero con propuestas superadoras no a costa de sus errores. Vamos a garantizar la gobernabilidad dando quórum y participando de las sesiones, como nos corresponde, pero sin dar un cheque en blanco y marcando los límites”, sostuvo el ex titular de la UIA en diálogo con la radio La Once Diez.

En ese contexto, consideró que “no nos parece justo que se le hayan quitado las retenciones a la industria minera y que no se le devuelva Ganancias a los trabajadores”.

Luego de varias idas y vueltas, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo aprobó el DNU firmado por Mauricio Macri que anula la devolución del 15% de recursos de coparticipación a las provincias.

Según el dirigente industrial, “fue gracias al apoyo del massismo, que negoció con Cambiemos a cambio de otro decreto que estipula la devolución del porcentaje pero en un plazo de cinco años”.

“Es una ejemplo muy interesante de la nueva política, cómo se puede dialogar, mejorar la propuesta que se tenía y cómo el gobierno escucha. Se mejoró para todos. Es todo lo contrario a lo que sucedía hace poco en el Congreso donde poco se podía debatir”, añadió.

En ese contexto, recordó que “nuestro voto era el que definía el rechazo, pero se llevó una posición seria, no nos oponemos porque si, sino que planteamos una propuesta superadora”.

“Así va a ser nuestra postura siempre, la de colaborar y no la de una oposición obstructiva”, completó.

Fuente: Radio La Once Diez