Macri, sobre el acuerdo por el Correo: "Volvamos a foja cero" "No hay ningún hecho consolidado. No se condonó, no se pagó, no se cobró", resaltó sobre la deuda del Grupo Macri por el Correo Argentino. También resaltó que las nuevas propuestas serán auditadas por la AGN. Y prometió un mecanismo para futuras controversias.