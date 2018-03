De CFK al PRO: "Creen que la política no sirve"

Un nuevo video con palabras de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se conoció ayer en las redes sociales. En él, la ex mandataria apuntó contra los funcionarios del actual gobierno que hablan de la "grasa de la militancia" y afirmó: "Ellos piensan que la política es una porquería y que no sirve para nada. No vienen de los partidos políticos, vienen de las corporaciones".

En las imágenes, en la puerta de su casa de El Calafate, se la ve a Cristina hablando con varios militantes. "Nos quieren distraer. Lo importante es que expliquemos a la gente que hay que defender el salario, el trabajo, las universidades, los becarios, los científicos", le dijo a una simpatizante que grabó y subió el video a las redes. "No hay que estar enojada, hay que estar preparada y organizada", le dijo. "Hay que transformar el enojo en organización y acción".