De Argentina a Japón: qué cambió y qué sigue igual para Macri de un G20 al otro

El viernes y sábado se realizará en Osaka, Japón, la 14ª cumbre de líderes del G20. Mauricio Macri ya comenzó su gira que tiene a este encuentro como parada principal, previo paso por Indonesia, donde se reunió con el primer ministro de ese país, Joko Widodo.

Hace solo siete meses, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre pasados, se realizó en Buenos Aires la anterior cumbre del G20. En aquel entonces, el gobierno nacional encontró cierto respiro gracias a las relaciones exteriores tras un año traumático, en el que se habían producido dos devaluaciones, con una suba del dólar superior al 100%, se había recurrido al FMI y la imagen presidencial caía a pique. ¿Qué cambió y qué se mantiene desde entonces?

Cambió el mapa internacional

En cuanto a la cumbre en sí, hubo algunos cambios importantes en los países que participan del foro. Uno es que asumió Jair Bolsonaro en Brasil. Ya era presidente electo, pero tomó el poder el 1 de enero siguiente. Por eso es que a Buenos Aires viajó su antecesor, Michel Temer.

Jair Bolsonaro reemplazó a Michel Temer en Brasilia

En México también hubo un cambio de presidente: Andrés Manuel López Obrador asumió justamente el 1 de diciembre, por lo que no pudo asistir a la pasada cumbre.

El más impactante a nivel internacional, sin embargo, fue el del Reino Unido. Theresa May anunció su dimisión con fecha del 7 de junio. Igualmente, dijo que seguiría en el cargo hasta que el Partido Conservador elija a su reemplazante. Como aún eso no ocurrió, se espera la presencia de May en Japón.

Los vaivenes de la economía

A nivel local también hay variaciones. En la economía el valor del dólar se mantuvo más estable que en los meses anteriores. Tras llegar a $ 41,88 en septiembre, en la cumbre del G20 de Buenos Aires el dólar estaba en $ 38,80. La cotización de hoy del Banco Nación es de $ 43,80, tras haber tocado un techo de $46,90 en abril pasado.

La inflación, sin embargo, no ha dado demasiados respiros. En noviembre del año pasado, el índice de precios al consumidor había aumentado un 3,2% respecto al mes anterior y 48,5% en relación a un año atrás. El dato de mayo del Indec fue una inflación de 3,1% mensual pero que trepó a 57,3% si se compara con mayo de 2018.

La desocupación tampoco ha mostrado una mejora. En el tercer trimestre del año pasado era del 9% a nivel nacional. El último dato conocido, del primer trimestre de este año, fue del 10,1%, un punto más que un año atrás.

La vorágine del año político

Pero los datos más llamativos llegaron con los realineamientos políticos. Una buena forma de advertir el antes y después es ver el recorrido de Alternativa Federal, que tuvo su nacimiento, auge y agonía en estos meses.

En septiembre del año pasado se habían reunido Juan Schiaretti, Miguel Pichetto, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. Actualmente, están los cuatro en distintos espacios: Pichetto es precandidato a vicepresidente de Macri; Urtubey acompaña en ese lugar a Roberto Lavagna; Massa será candidato a diputado nacional por el Frente de Todos; y Schiaretti, después de ganar en Córdoba, quedó relegado y no se pudo erigir en el armador nacional que hubiera querido.

La alternativa que no fue

Además de los pases de Pichetto y Massa a uno y otro lado de la grieta, también hubo sorpresas. Es que pocos hubieran imaginado la reaparición de Alberto Fernández en el ecosistema kirchnerista, y menos aún como candidato a presidente, con Cristina Kirchner en el segundo lugar de la lista.

El cierre de las alianzas del pasado 12 de junio marcó también el fin de Cambiemos y Unidad Ciudadana como nombres oficiales, y fueron reemplazados por Juntos por el Cambio y Frente de Todos.

En donde hubo más permanencia que cambio es en las provincias. En quince de ellas hubo elecciones y en trece ganaron los oficialismos locales. Las únicas excepciones fueron Santa Fe y Tierra del Fuego.

Omar Perotti le dio un triunfo al peronismo y marcó el fin del socialismo, tras doce años al frente de la provincia. Y en la provincia más austral del país Rosana Bertone no pudo ser reelegida y cayó frente a otra alternativa filoperonista, encarnada por Gustavo Melella.

El peronista Omar Perotti, ganador en Santa Fe

En este lapso, por otra parte, el Presidente no realizó ningún movimiento en su gabinete. Todo su equipo de ministros se mantiene inalterable desde la fuerte reducción en septiembre del año pasado, cuando se pasó de 20 a 10 carteras.

En estos meses, además, también hubo hasta impactos a nivel personal: falleció Franco Macri, el padre de Mauricio, el pasado 2 de marzo; y Ofelia Wilhelm, la madre de Cristina Kirchner, el 19 de abril.

De esta forma, cuando Macri se reúna con sus pares el próximo viernes, lo hará al frente de un país que vive otro contexto en relación a siete meses atrás, cuando los había recibido en Costa Salguero.