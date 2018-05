Dante Caputo: “Si ajustas te matan los piquetes y sino te mata la realidad”

El analista político y ex canciller Dante Caputo sostuvo hoy que el Gobierno se enfrenta a un brete que es que "si ajustás te matan los piquetes y sino te mata la realidad”. Indicó que para esta situación no existe otra solución más que con un “acuerdo de transición” con la oposición para asegurarse “un destino distinto al que tuvieron los presidentes durante la democracia”.

“La situación ha variado sustancialmente entre el peronismo de la época de (la presidencia de Raúl) Alfonsín”, de quien fue su canciller, “y el de hoy”, aseguró Caputo esta mañana en diálogo con radio Mitre.

Según opinó “el que tenemos hoy, sacando al kirchnerismo más puro, da para un espacio de acuerdo que otra veces no hemos tenido y que está siendo mál utilizado por el Gobierno”.

En este sentido, advirtió que “es importante que podamos coincidir en un proceso de acuerdo para la transición, porque ningún candidato que aspira al 2019 va a tener un destino distinto a los presidentes durante la democracia si no se logra resolver cuatro o cinco puntos que tiene ahora un brete bárbaro. Si ajustas te matan las manifestaciones y los piquetes y sino te mata la realidad. Ese brete no tiene solución más que con una acuerdo de transición, que no es una acuerdo para sacarte de la carrera, es para garantizartela”.

Caputo se refirió también a lo que pasa en el interior de un Gobierno cuando hay una crisis y recordó que durante el mandato de Raúl Alfonsín, “los comportamientos razonables y racionales que venían guiando el comportamiento de un gobierno, buenos o malos, equivocados o ciertos, todo ese mundo entra en crisis y de repente hay una suerte de bronca contra el universo“.

“Todos los otros tienen la culpa“, indicó el excanciller, quien afirmó que “hay una muy fuerte incapacidad para autocriticarse; para ver qué es lo que uno ha hecho equivocado. Sobre todo hay algo muy peligroso, se entra en una lógica de broncas. Esa lógica no construye nada, esa lógica destruye. Una de las primeras reacciones es decir este es un problema de comunicación, no sabemos comunicar“.

En cuanto al momento en el que el doctor Alfonsín tuvo que tomar la decisión de cambiar el plan económico, Caputo recordó que: “el Plan Austral me resultó desconocido en su redacción, a pesar de haber salido en algunos lados que había sido redactado en mi casa. Lo único que tuve que ver con ese plan fue el nombre de la moneda. Sugerí el nombre de Austral“. “Fue algo desarrollado en el ámbito personal, en un círculo pequeño. Yo vivo cruzando la quinta presidencial. Alfonsín los domingos a la noche solía venir a la mía. Hacía abrir un portón que daba justo a la entrada a mi casa”.

En cuanto a la política actual, Caputo señaló a Pichetto, asegurando que el senador “era la voz cantante del kirchnerismo más duro, la voz conciliadora, el peronismo adaptativo. De qué peronismo estamos hablando? ¿Qué peronismo tenemos enfrente? La insensatez del gobierno que terminó ahora de los kirchner o el peronismo. El peronismo es una hidra de cien cabezas cuyo cuerpo va en pos de un único objetivo, el poder”.

El excanciller también habló directamente al presidente Mauricio Macri, pidiéndole que “de los desafíos amablemente, sin provocar. Precisamos un acuerdo de transición. Que el peronismo siga siendo peronismo, que los otros sean los otros y traten de identificar su identidad. No alcanza ser enemigo de alguien para ser uno mismo, por eso la mantienen a Cristina Kirchner vivita y coleando“.

En cuanto a la posibilidad de un cambio económico, Caputo aseguró que “si no hay una política que reconozca la paridad real del tipo de cambio estamos embromados. ¿Cómo hace eso sin que se le incendie el país? ¿Y si se le incendia el país para qué tomó la medida?“. “Para eso hace falta un proceso complejo, difícil. No la chantada que se acaba de mandar el jefe de Gabinete Marcos Peña".

"Peña dijo hay que hacer un acuerdo nacional. ¿Cómo vas a decir hay que hacer un acuerdo nacional? Hay que hacer una cosa muy seria, muy tranquila, llamar a los actores“, afirmó el exfuncionario.