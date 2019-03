Daniel Grinbank: “Estamos en el peor de los mundos”

“Caer en la grieta es una trampa” advirtió hoy el empresario de espectáculos Daniel Grinbank que consideró al ex ministro de Economía Roberto Lavagna como una buena opción para las próximas elecciones al señalar que “tiene varios atributos”.

“Dentro de la grieta no tenemos destino como país”, planteó el empresario que sostuvo que al presidente Mauricio Macri , el único activo que le queda para mostrar a su electorado es su 'es nosotros o el cuco', tras “la falta de gestión y los sucesivos fracasos”.

Para Grinbank, tanto Macri como la ex presidenta Cristina Kirchner son "las dos caras de un sin futuro tremendo, para lo que necesita el país.

“No hay manera de visualizar un futuro más venturoso de lo mal que se está hoy por hoy, que es una sucesión de fracasos y sin un plan económico. El fracaso de esta gestión es terrorífico”, apuntó.

"Estamos en el peor de los mundos, Macri no ha transformado en lo estructural nada de la producción de la Argentina”, indicó el empresario esta mañana en radio La Red.

“Cuando uno ve los pseudoéxitos de la gira del Presidente por la India son solo productor primarios, sin valor agregado”. No se sale de esta descendiente y horrenda y curva de no generar trabajo. Me parece que no tiene fórmula", criticó duramente Grinbank.

Al ser consultado por la irrupción del conductor Marcelo Tinelli en la política, dijo: "Tengo una relación de hace muchos años con él y me parece una persona muy sensibilizado por la situación. Coincide con muchos político con los que hablo de que no están encontrando una solución y entienden que en esta grieta el único que pierde es el país”.