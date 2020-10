Daniel Artana, sobre la crisis de la Argentina: "La inversión se trituró"

El economista Daniel Artana se refirió al escenario macroeconómico a mediano plazo, dio sus impresiones sobre las políticas económicas y fiscales de la Argentina, a la vez que afirmó que "Tenemos una tasa de inversión que no cubre la depreciación del stock de capital".

Con respecto a la suba constante del dólar, Artana comentó: "Hay un problema de confianza, lo cual es una obviedad, y además eso en parte tiene que ver con cuestiones de la economía, aunque la política mete bastante ruido. Hay un exceso de pesos y pocos dólares para todos esos pesos que andan dando vueltas. Y además la gente ve venir más pesos porque hay un presupuesto que dice que todavía va haber un déficit, antes del pago de intereses, importante".

"Y el tema de la confianza no es un tema menor -advirtió-. En una situación de pandemia, la política tendría que haberse encolumnado detrás de las necesidades de la economía y acá ocurrió lo contrario. Es como que una parte de la coalición de gobierno quiso tratar de resolver algunos problemas fuera de lo económico aprovechando las circunstancias, generando debilidades institucionales a un país que tiene muchas debilidades institucionales, opinó.

"Y además de eso, tenés muchas contradicciones respecto de qué es lo que realmente piensa este Gobierno en materia de política económica, sostuvo Artana en el programa Comunidad de Negocios, que se emite por LN+, a la vez que añadió que "eso también te mete ruido".

Si bien sostuvo que "la situación económica está difícil" afirmó que "no hay que cargar todas las tintas sobre el equipo económico porque la están remando en dulce de leche". Y en ese sentido enfatizó: "Es muy difícil arreglar esto si la política no te ayuda".

Consultado sobre la responsabilidad que tenemos los argentinos en esta situación, el economista señaló: "La gente toma las decisiones que cree que tiene que tomar. Ahora si el programa económico es coherente, la gente que compró dólares de más o los pagó caros va a perder plata. El problema es que acá lo que te falla es que los números no les vienen cerrando ni al Banco Central ni al Ministerio de Economía. Entonces yo diría que lo que hay acá es una memoria de muchos años de inflación".

Y sobre este punto recordó: "Los que vivimos los '70 y los '80 ya vivimos brechas cambiarias que generan subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, que la vida económica se vuelva cada vez más difícil y las reservas cada vez más escasas. Entonces no les podés echar la culpa a la gente".

El economista consideró que "el argentino es rápido porque ha vivido muchos episodios de alta inflación y de alta inestabilidad macroeconómica, entonces cuando ve que las cosas no cierran, dispara hacia lo que cree que le va a dar cierta certeza". Y posteriormente añadió: "Queremos tener déficit fiscal y queremos emitir como hacen otros países. No tenemos el margen para hacer eso en la Argentina de la forma en que lo ha hecho este Gobierno".

En lo que se refiere a la cantidad de impuestos que deben pagar los ciudadanos en el país, indicó que "a pesar de que tenemos el nivel de presión tributaria más alto de la región", esto "no alcanza para financiar el nivel de gasto que tenemos. Por eso, dejando de lado la situación puntual de la pandemia en que es natural que subiera el gasto, Argentina necesita reducir el peso del Estado en la economía".

Mirando la economía e inflación a mediano plazo, Artana dijo que "La economía el año que viene va a rebotar porque después de una caída del 12% naturalmente lo va a hacer, y de hecho ya rebotó desde el peor momento que se vivió allá por abril y mayo. La pregunta es si podemos iniciar después del rebote una recuperación del crecimiento y eso luce más difícil porque una de las cosas que nos ha pasado en esta crisis es que la inversión se trituró".

Y en paralelo explicó: "Tenemos una tasa de inversión que no cubre la depreciación del stock de capital. Si no hay inversión y no hay productividad, los países no crecen. Y si los países no crecen, no generan empleo. Además, en la Argentina, castigás el empleo formal con impuestos, regulaciones e indemnizaciones por despido que la Justicia convierte en extravagantes con la triplicación de la indemnización. Ni hablar de la duplicación que ha puesto el gobierno ahora en el medio de la emergencia", mencionó.

"Entonces para hacer una proyección, la primera cosa que uno tiene que decir es si vamos a poder armar un programa económico que genere incentivos para que en la Argentina el sector privado invierta. Porque la verdad es que el sector público invierte cuatro puntos del PBI y no te va a resolver el problema de tener 20, 22 puntos del PBI de inversión", precisó.

"Está bien, estamos en medio de una recesión muy profunda -señaló el especialista-, pero en realidad lo que uno necesita saber es si la política argentina va a resolver el problema de inconsistencia fiscal que arrastramos hace siete décadas y si va a darse cuenta de que las regulaciones que una economía tiene que tener, son las que se justifican desde un punto de vista técnico".

Y en la misma línea agregó que "sino el empresario vive dedicando buena parte de su tiempo a ver cómo hace para eludir regulaciones desopilantes o para cumplir con regulaciones e impuestos que son desopilantes, cuando lo que vos querés es que desarrolle su talento para ser creativo".

Por último sostuvo: "Este es un país de gente muy creativa, lo que pasa es que tenemos a la gente creativa pensando en cómo hace para importar un insumo porque el Banco Central no sabemos si le va a vender los dólares, cómo hace para cubrirse en un país que tiene múltiples tipos de cambio y en ese ambiente es muy difícil crecer".