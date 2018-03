Daniel Arroyo advirtió que Macri "puede tener problemas de gobernabilidad"

El dirigente massista e integrante del directorio de Banco Provincia, Daniel Arroyo, advirtió hoy que el gobierno de Mauricio Macri no va a tener problema de consenso político, sino de gobernabilidad social, si no se genera empleo y contrae la inflación.

Arroyo, quien acompañó a Felipe Sola en la fórmula electoral para la gobernación bonaerense del Frente Renovador, consideró que “hay que ir más a fondo” respecto a políticas sociales, ya que no alcanza con subir el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

“El gobierno no va a tener problema de consenso político sino de gobernabilidad social. Va a haber un problema de gobernabilidad social si no se generan políticas para cuidar el empleo y para contraer la inflación”, advirtió en declaraciones a DyN.

“Está bien haber subido ganancias, está bien lo que hicieron de los 400 pesos a fin de año como complemento para las jubilaciones mínimas, pero hay un problema muy fuerte de base; falta política social activa”, opinó.

Arroyo también afirmó que el gobierno nacional “solo va a recuperar el empleo si crea un gran plan de vivienda y obra pública”, que pondrá en marcha la rama de la construcción. En ese sentido, aseguró que “lo que no está interpretando bien el gobierno es que el consumo interno mejora la situación social”.

Enfatizó que el frente liderado por Massa considera demasiado gradualista la política social macrista. “Con medidas sueltas y algunos aumentos no cambia. Está bien subir el mínimo (no imponible del impuesto a las ganancias), pero no veo que eso vaya a dar vuelta la situación social. Hay que ser transformador en serio, no es momento de pequeños programas o pequeños toquecitos”.

Señaló que la el país ya está atravesando una recesión y que esto causa que se estanquen los sectores vulnerables y los sectores pobres. “Tengo miedo de que el gobierno crea que lo económico acomoda lo social. En Argentina no es así, hay que hacer todo junto, porque el tipo de inversiones no viene atado a lo que genera trabajo. Tiene que crear cadenas productivas que le den trabajo a los más pobres”, agregó.

Por último, describió un panorama nacional, donde “hay cuatro argentinas: la de los pobres, que no tienen trabajo; la de los vulnerables, que trabajan en negro; la de la clase media, de los que tienen trabajo formal; y la de la clase alta. El gobierno tiene políticas para los dos de arriba, pero no tiene políticas para los de abajo”.