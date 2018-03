Dalbón, sobre la causa del dólar futuro: "Será el fin de la carrera de Bonadio"

El abogado Gregorio Dalbón, que patrocina a la expresidenta Cristina Kirchner, consideró hoy que la elevación a juicio oral de la causa por la venta de dólar futuro "es el fin de la carrera" del juez federal Claudio Bonadio, sobre quien afirmó que tendrá un expediente por "prevaricato más grande que una casa".

"Cuando (los legisladores de la UCR Mario) Negri y (del PRO Federico) Pinedo hacen la denuncia porque pensaban que eso podía ser algo que podía perjudicar las arcas del Banco Central y la economía del país, pero jamás mencionan a Cristina, porque las decisiones de los entes autárquicos no son judiciables, así como las decisiones políticas, algunas, tampoco son judiciables", sostuvo el letrado.

En diálogo con Radio Belgrano, resaltó que la entidad bancaria es "un ente autárquico" y "no le tiene que pedir permiso al poder Ejecutivo", por lo que subrayó que "si hace algo mal, el que se tiene que bancar las circunstancias y las cuestiones es el presidente del Banco Central". "Si hubiera un culpable y esto fuera delito, debiera ser (el expresidente del Banco Central Alejandro) Vanoli", manifestó el defensor de la exjefa de Estado.

Consultado sobre la decisión del magistrado a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 11 de elevar a juicio oral la causa por la venta de dólar futuro, Dalbón afirmó que "es la última firma que va a hacer como juez federal".

"La firma de Bonadio en esta elevación a juicio es la firma del fin de su carrera. Este juicio va a terminar con todos absueltos y con Bonadio con un prevaricato más grande que una casa", manifestó.

Y agregó: "Cristina no comete delito alguno, no hace absolutamente nada. No fue ella la que devaluó y le puso el precio al dólar". Asimismo, el abogado defendió la operatoria del dólar futuro durante la gestión de la líder del Frente para la Victoria y resaltó que "es lo mismo que las Lebac (Letras del Banco Central), es una operación bancaria que puede llegar a ser brillante, que sale bien, que sale mal y eso no constituye delito porque es algo que se hace desde un ente autárquico".

"Esperemos que el el Tribunal Oral Federal 1 no esté abarrotado de juicios anteriores y que lo más rápido posible pueda elevarse a juicio oral", concluyó.