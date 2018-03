Daer defendió marchas con choripán y colectivos: "Hay gente que no podría llegar si no la ayudan"

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, defendió hoy las marchas con entrega de choripán y facilitación de colectivos, contra los dichos del presidente Mauricio Macri, al asegurar que "hay gente que no podría llegar a Plaza de Mayo" a expresarse "si no es porque la ayudan".

Además, reconoció que la movilización del sábado último en apoyo al Gobierno fue "importante", pero sostuvo que fue protagonizada por "sectores a los que les va bien con este modelo económico".

Asimismo, estimó que "la sociedad" el jueves próximo "va a acompañar muchísimo" con su adhesión al paro general convocado por la CGT porque los indicadores económicos del país están en un "espiral descendente".

"No se puede decir que otras personas (en otras ocasiones) vinieron por un choripán o traídas en micro (a protestar en la Capital) porque hay gente que no podría llegar a Plaza de Mayo si no es porque la ayudan a llegar, porque hay gente que está muy bajo en la situación social", argumentó Daer.

Macri, al referirse a la marcha del sábado último, expresó que la movilización fue impulsada sólo con "el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos ni choripán".

"Decir eso no está bien porque hay gente que vive en al Conurbano (bonaerense) y no conoce el Obelisco porque no tiene las posibilidades para movilizarse. Ese sector social tiene que expresarse y se tiene que conocer que existe", protestó hoy Daer en diálogo con radio La Red.