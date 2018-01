DElía y Esteche seguirán presos por la causa del memorándum con Irán

Los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y el representante de la comunidad islámica en Argentina Jorge ‘Yussuf’ Khalil seguirán presos por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

La Cámara Federal porteña y la Cámara de Casación emitieron hoy distintos fallos en los que rechazaron los pedidos de excarcelación de los tres imputados y en cuanto a D’Elía, le negaron también la prisión domiciliaria.

Las decisiones fueron tomadas en el marco de la causa en la que los tres acusados fueron procesados con prisión preventiva por el juez federal Claudio Bonadio que también procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y al ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

La ex presidenta fue procesada con prisión preventiva, pero permanece en libertad porque al ser senadora nacional posee fueros parlamentarios; Timerman estaba en prisión domiciliaria porque padece cáncer, pero fue excarcelado durante la feria judicial por su estado de salud ("razones humanitarias") y Zannini se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

En el caso del ex secretario de Legal y Técnica, la Cámara Federal le habilitó ayer la vía para apelar el rechazo de su excarcelación ante la Cámara de Casación, por lo que el máximo tribunal en materia penal quedará en condiciones de decidir sobre la libertad del ex funcionario.

La Cámara de Casación, en su composición de feria judicial, se expresó esta mañana sobre el caso al rechazar el pedido de excarcelación presentado por la defensa de D’Elía.

La defensa de D’Elía no consiguió "demostrar el vicio jurídico que alega ni se ha hecho cargo de rebatir adecuadamente los argumentos en los cuales se sustentó la denegatoria de la excarcelación del procesado, razón por la cual queda en evidencia la ausencia de fundamentación del recurso interpuesto", sostuvieron los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci.

Algunas horas más tarde, también del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, ubicado en el barrio porteño de Retiro, salió otra resolución negativa para D’Elía: la Cámara Federal le rechazó el pedido de prisión domiciliaria que había solicitado tras exponer razones de salud, dado que es diabético.

"De acuerdo a las evaluaciones médicas realizadas, sus patologías son susceptibles de tratamiento en el lugar donde está detenido y están siendo efectivamente tratadas por los profesionales de la unidad‘, sostuvieron los jueces de la Sala II del tribunal de apelaciones para justificar que D’Elía siga preso en el penal de Marcos Paz.