D’Elía y Esteche negaron tener vinculación con la muerte de Nisman

El dirigente kirchnerista Luis D’ Elía y el líder de Quebracho, Fernando Esteche, negaron ayer tener vinculación con la muerte del fiscal Alberto Nisman y definieron como "una fantasía" la declaración del ex espía Antonio ‘Jaime‘ Stiuso, que los relacionó con la causa.

"La nueva declaración de Stiuso contradice lo que había declarado y firmado antes. Está (Mauricio) Macri directamente atrás de este operativo", resaltó D’ Elía, que además convocó para este viernes a una conferencia de prensa.

Para el dirigente de Miles, "mientras Macri convocaba a la unidad, el mismo día traía a Stiuso (al país) con un sólo objetivo: encarcelar por esta razón a Cristina Fernández de Kirchner de la manera que sea". En declaraciones a las radios Del Plata y Latina, D’ Elía advirtió: "En las próximas semanas nos van a meter presos por la muerte de Nisman y van por Cristina Kirchner".

Por su parte, Esteche subrayó que Stiuso dio a conocer a la Justicia "una fantasía formidable muy difícil de creer" y lo acusó de "armar un cuentito con el único fin de llevarse puesta a Cristina Kirchner, en esta lógica del revanchismo de hacer bien los deberes para lo que se supone pretende el imperialismo".

"La operación Nisman necesitaba a Nisman muerto. Y esto es una operación política, un nuevo capítulo de la operación Nisman", se quejó Esteche.

Los dos dirigentes se expresaron de esta forma luego de que el diario Clarín publicara que Stiuso afirmó ante la Justicia que la muerte de Nisman podría haber sido perpetrada por "militantes de Quebracho y del sector ultra K liderado por Luis D’ Elía con apoyo de Irán".

El ex espía declaró por catorce horas el pasado lunes ante la jueza Fabiana Palmaghini y afirmó que el deceso del ex titular de la UFI-AMIA pudo ser consecuencia de la investigación que llevaba adelante por el atentado a la mutual judía e involucró a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Por su parte, el fiscal general ante la Cámara del Crimen porteña, Ricardo Sáenz, ratificó ayer que no le "cabe ninguna duda" de que al fiscal Nisman "lo mataron", y advirtió que "no se puede descartar" que la ex presidenta Cristina Kirchner sea citada en el marco de esta causa para que aporte datos que ayuden a avanzar en la investigación.

En tanto, la diputada Elisa Carrió afirmó que Stiuso abandonó a Nisman porque nunca atendió sus llamadas.