D’Elia quedó detenido por la toma de la comisaría

El dirigente kirchnerista Luis D’Elía se presentó anoche en los tribunales federales de Comodoro Py y quedó detenido. Al cierre de esta edición estaba por ser trasladado al penal de Ezeiza. D’Elía se entregó después de que el viernes la Cámara de Casación le ordenara al Tribunal Federal Oral número 6 que haga efectiva la condena de 3 años y nueve meses de prisión contra el ex líder piquetero por la toma de una comisaría en La Boca, ocurrida en 2004.

Tras la decisión de la Cámara, ayer el Tribunal Oral Federal 6 confirmó el rechazó al recurso presentado por D’Elía donde se solicitaba una pericia médica sobre su estado de salud y en caso de hacer efectiva la condena, que la cumpla con prisión domiciliaria.

Tras desestimar el recurso el tribunal ordenó la inmediata detención del dirigente y le dio una hora de plazo para presentarse en Comodoro Py. Justamente al arribar allí, denunció que su detención fue ordenada por el presidente Mauricio Macri y afirmó que el arresto es "una condena a muerte" debido a su estado de salud. "La patota macrista de la Cámara Fe apretó al TOF 6 y no tengo ni siquiera domiciliaria. Me llevan a Ezeiza, esta es una condena a muerte; lo que me quiere ver Macri es muerto", denunció antes de quedar detenido.