D'Atellis: "Alberto Fernández y Massa piensan lo mismo en economía"

Agustín D'Atellis supo ser de La Campora kirchnerista, luego asesor de Florencio Randazzo, más tarde economista de Alberto Fernández y ahora también trabaja para Sergio Massa, sin dejar de tener una línea abierta con el actual candidato presidencial postulado por Cristina Kirchner.

En un reportaje con El Cronista, D'Atellis dijo que Alberto Fernández y Massa piensan lo mismo en economía.

Para el asesor de Banco Provincia por la oposición que responde a Massa, empresas grandes y bancos ya abandonaron a Mauricio Macri y prefieren otro candidato oficial. De su jefe político comentó que "sería un gran candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires".

-¿Qué significaría en materia económica la unidad de la fórmula Fernández-Fernández con Sergio Massa?

-Tengo relación estrecha tanto con Alberto Fernández como con Sergio Massa. En materia económica piensan lo mismo con algún matiz. Recuperar el mercado interno y utilizar el consumo interno como tracción del crecimiento; trabajar del lado de la oferta sobre la industria; no avanzar en la reprimarización de la economía sino agregar valor a las exportaciones; correrse de un modelo estrictamente financiero como el que propone este gobierno y utilizar el mercado de capitales y el sector bancario al servicio de la actividad productiva, de una industria que genere empleo. Las disputas son el plano político, que me excede. Iremos viendo si se da la unidad que se está planteando o no.

-El mercado estuvo quieto después del anuncio de la fórmula Fernández-Fernández…

-Lo que estamos viendo es una tensa calma, de un mercado que está expectante. El mercado no termina de digerir y de entender la movida. Desde el sábado y se una ronda de contactos de inversores locales e internacionales, lo que tome es un gran desconcierto. Lecturas pesimistas de que Alberto Fernández va a ser un títere de Cristina. Otras que entienden que Cristina decidió bajarse de la candidatura y valoran el perfil dialoguista de Alberto, que tiene vínculos con el sector financiero, con el campo. Otros no terminan de entender por qué lo anticipó 30 días antes del cierre de listas.

-¿Y qué se espera?

Se espera ver qué hace Alternativa Federal, principalmente los dos candidatos que tienen fuertes votos en ese espacio, que son Massa y Lavagna. Schiaretti no se plantea como candidato. Se habla de una reunión que va a haber esta semana. Y también se espera ver qué pasa del lado del oficialismo.

-¿Qué piensan de la falta de reacción del Gobierno?

-Creen que antes de tomar ninguna decisión, el Gobierno está esperando el resultado el resultado de la Convención radical del próximo 27. Otros leen que a partir de ahí va a tener que plantearse una fórmula que no esté encabezada por Mauricio Macri. Y hay quienes creen minoritariamente que piensan que sí es Macri quien tiene que encabezar esa fórmula.

-¿Los empresarios no quieren que Macri se presente?

Uno habla con grandes empresa del sector consumo masivo y otras de la economía real, y con el sector financiero y ambos empieza a haber esa lectura. Venían defendiendo al Gobierno, y ahora son muy críticos. Pasaron a formar parte del grupo que presiona para que el Presidente, al que ven muy deteriorado a nivel de imagen, de intención de votos, se corra de la fórmula. El sector financiero tenía todavía otra visión. Creía que con Macri se iban a seguir ciertas medidas del FMI y eso iba a ser bueno para los mercados y el riesgo país, pero hoy también presiona por otra la fórmula que dé esperanza a Cambiemos. La UCR podría plantearlo con la idea de que acompañe Martín Lousteau.

-Y por el peronismo, ¿quién tiene que ser el candidato a gobernador bonaerense?

-Sergio Massa sería un excelente candidato para la provincia de Buenos Aires. Hay que ver si él, que viene construyendo una candidatura nacional, quiere bajarla en apoyo de la unidad y a la idea de sacar al gobierno de su lugar.

-¿Cómo se paga la deuda junto con la deuda social y productiva, como planteó a la prensa Alberto Fernández?

-Es lo que todos queremos. El problema son las restricciones. Yo creo que el FMI tiene internalizado que hará falta una reestructuración. Hacen falta mayores plazos, convertir el crédito stand-by en un crédito de facilidades extendidas.

-¿A qué se refiere con hacer política económica?

-Va a haber que ir con un modelo económico sobre la mesa y plantear una concertación. Argentina también necesita credibilidad para refinanciar los vencimientos que tiene con el sector privado a tasas más lógicas, y para eso inflación más lógica. Con alcance transitorio, insisto, se necesita un acuerdo de precios y salarios para poder empezar a bajar esta tasa de interés sin que la gente se vaya al dólar.

-¿Qué va a pasar con las tarifas?

-La Argentina no puede tener tarifas dolarizadas. Hay que hacer un estudio de costos de las empresas y tener tarifas lógicas, y además, obligar a las empresas a que inviertan. No volver al esquema de subsidios ni tampoco una tarifa en dólares que recae totalmente sobre el usuario.

-¿Es intervenir las empresas?

-Las empresas tienen que ser parte de esto. Hay una actitud de revancha y tomar rentabilidad. Tienen que entender que van a ser empresas rentables pero con tarifas lógicas. Los estudios de costo no son el Estado metiendo a alguien a hacerlo en las empresas, sino algo consensuado.

-¿Se debe permitir algo de déficit fiscal?

El FMI va a tener que tener cierta flexibilidad en el objetivo. La Argentina tiene que avanzar hacia un equilibrio, todos estamos de acuerdo. Pero, si a esta recesión le sumamos la alta carga del ajuste y de intereses de la deuda, no va a haber ninguna chance de recuperar el mercado interno y hacer girar la dinámica del círculo virtuoso.