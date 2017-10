D' Elía: "Estoy seguro de que voy a ir preso"

El líder piquetero Luis D' Elía dijo hoy estar "seguro" de que irá "preso" por la toma de una comisaría en La Boca en el año 2004 y señaló que el avance judicial en su contra es "a pedido de (Mauricio) Macri, para meternos presos sin ninguna razón".

"Estoy seguro de que voy a ir preso", afirmó hoy D'Elía en diálogo con Radio Uno, luego de que la fiscal que interviene en la causa, Gabriela Baigún, pidiera esta semana que el dirigente sea condenado a 4 años y 8 meses de prisión por su participación en la toma de la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca, en 2004.

El pedido de la fiscal se realizó en el marco de un juicio oral y público en el que se juzga a D' Elía por la toma realizada para reclamar la detención del asesino de un dirigente barrial, Martín "Oso" Cisneros. En sus declaraciones de hoy, el dirigente piquetero no se arrepintió de lo sucedido en la Comisaría 24 y resaltó que "si un dealer de la droga que vendía para la Comisaría 24 vuelve a matar a un dirigente social, tendríamos el mismo imperativo de conciencia que esa noche, ir a exigir que detuvieran al asesino".

"Me lo unificaron con otra causa, que es la noche del golpe contra Cristina, el 25 de marzo de 2008. No me pueden imputar nada porque tengo todo el derecho del mundo a movilizarme", dijo D'Elía.

Por último, el dirigente aseveró que "el juicio lo hicieron 14 años después a pedido de Macri, para meternos preso sin ninguna razón". Es que además de la toma de la comisaría, D'Elía afronta una segunda acusación en el juicio: es por intimidación pública por haber encabezado en 2008 una marcha contra quienes protestaban, cerca del Obelisco, por la aplicación de las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias.

La fiscal Baigún acusó al dirigente social de haber cometido siete delitos tipificados como "atentado a la autoridad agravado en forma reiterada, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, privación ilegal de la libertad, usurpación e intimidación pública", según informaron fuentes judiciales. El juicio oral y público contra D'Elía comenzó en abril y el próximo lunes será la audiencia en la que la defensa del propio dirigente, acusado por los hechos ocurridos el 24 de junio de 2004, podrá realizar su alegato.