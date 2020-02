Curiosa visita de Echegaray a la Oficina Anticorrupción: a qué fue y qué respuesta se llevó

Ricardo Echegaray fue noticia, de nuevo, el pasado miércoles 5 de febrero cuando se reincorporó a la Aduana luego de que la actual titular de la AFIP Marcó del Pont levantara la suspensión preventiva que pesaba sobre el ex titular del ente recaudador durante el kirchnerismo por otorgarle una supuesta protección impositiva a la empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, expediente en el cual fue revocado su procesamiento en agosto del año pasado. El video de su ingreso al edificio, entre aplausos de otros empleados, fue viralizado. Está trabajando en una dependencia de General Pacheco.

Lo que no trascendió hasta ahora fue lo que hizo Echegaray al día siguiente. A las 16 del 6 de febrero, el también efímero titular de la AGN visitó al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, en su despacho. Así fue asentado en el Registro Oficial de Audiencias.

Como "motivo" de la visita se plasmó un: "Poder expresarse sobre un tema". Y en la síntesis del encuentro, se lee: "Expresó su preocupación sobre un tema penal que lo involucra”.

La reunión no habría salido como esperaba, según se dejó plasmado: “Se lo escuchó, no se dio ninguna devolución sobre lo expresado". No se aclara de qué causa penal se trata. Consultado, desde el entorno de Echegaray no agregaron más información. En la OA se limitaron a confirmar lo que consta en el registro oficial.

En la actualidad, según reveló el diario La Nación, Echegaray trabaja en la una oficina dentro de la planta de Ford en Pacheco, cerca de su domicilio en una barrio privado.

Bajo la administración Cambiemos, la OA se presentó como querellante en varias investigaciones que involucran a ex funcionarios kirchneristas, incluyendo una solicitada por Laura Alonso en el supuesto enriquecimiento ilícito de Echegaray.

El ex titular de la AFIP fue absuelto el año pasado en un jucio por "falsa denuncia" que le había iniciado el ex ministro Hacienda macrista, Alfonso Prat-Gay, luego de que en 2014, al frente del organismo recaudador, lo acusara junto a otros 4000 contribuyentes de no declarar cuentas radicadas en Ginebra.

Ahora bien, Echegaray enfrenta un juicio oral en el expediente "Oil Combustibles", acusado del delito de defraudación al Estado junto a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por supuestas irregularidades en planes de pago otorgados a la petrolera.

Con respecto a esta causa, el registro de audiencias oficial también da cuenta de un nuevo dato: De Sousa, que en octubre del año pasado recuperó la libertad junto a su socio, se reunió con Marcó del Pont el jueves pasado en la AFIP. "Se conversó sobre el planteo vinculado a la presentación del avenimiento", figura como "motivo". “Varios empresarios que mantienen diferentes temas con la AFIP son recibidos”, afirmaron fuentes oficiales.

Según contó el sitio Iprofesional, poco antes, el abogado de López, Javier Dubois, había presentado un escrito pidiendo el levantamiento de la quiebra de la petrolera, en la búsqueda de un acuerdo conciliatorio por la deuda con la AFIP.