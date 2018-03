Curas villeros, contra Macri por habilitar la discusión

Sacerdotes y obispos que trabajan en villas de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires apuntaron este fin de semana contra el gobierno de Mauricio Macri por propiciar el debate legislativo del aborto y recordaron que el tema "no estaba en su plataforma electoral".

El Equipo de Sacerdotes de Villas de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, integrado entre otros por el padre José María "Pepe" Di Paola y el obispo Gustavo Carrara, difundió un documento en el que reclamó que "la sociedad proteja al más débil" y advirtió que en la discusión del aborto se toma "a los pobres como justificativo".

Los curas apuntaron al oficialismo por haber "propuesto el debate acerca de la despenalización del aborto", un tema que "no estaba en su plataforma electoral" de Cambiemos.

"El Ejecutivo anterior no sólo no propició este debate, sino que incluyó a las mujeres embarazadas en la Asignación Universal por Hijo. Eso es un gesto concreto de una política pública a favor de la vida", enfatizaron, al hacer una comparación con la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, cuestionaron que se utilice a la pobreza como uno de los "justificativos" para alentar la despenalización del aborto y, en ese sentido, señalaron que "se habla de la tasa de mortalidad por aborto de las mujeres de los barrios más pobres". "Lo primero que hay que hacer en nuestros barrios es luchar contra la pobreza con firme determinación y en esto el Estado tiene las mejores herramientas. Con casi un 30 por ciento de pobres -detrás de los cuales hay rostros e historias- hay discusiones que debieran priorizarse", remarcaron.

Firmaron el documento más de 30 curas de la Ciudad y el Conurbano.