Cuatro petroleras suman u$s 1150 millones de inversión en Vaca Muerta

Las petroleras YPF, Total, Pan American Energy (PAE) y Wintershall firmaron ayer un acuerdo de inversión por u$s 1150 millones para producir hasta diciembre de 2021 gas no convencional en las áreas Aguada Pichana y Aguada de Castro, de la formación neuquina Vaca Muerta.

Así, el mandatario provincial, Omar Gutiérrez, estimó que dentro de tres o cuatro años se va a recuperar el autoabastecimiento energético y se volverá a exportar gas gracias a lo que se extraiga en su jurisdicción.

El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, afirmó que va a empezar a crecer "lentamente" el empleo en el sector, luego de que en 2016 se despidieran a cerca de 1700 trabajadores por la baja de 33 equipos. "En uno o dos años se terminarán de reincorporar y se van a sumar más empleados", calculó el ejecutivo. Además, aseguró que el convenio de productividad está cerca de cumplirse al 100%.

Frente a los magros resultados productivos de petróleo y gas en este año, el ex CEO de Telefónica responsabilizó a las malas condiciones climáticas (en especial, por el histórico temporal de abril en Comodoro Rivadavia) y consideró que en el segundo semestre se deberían ver mejores cifras.

El convenio se firmó por la mañana en medio de un estricto silencio del sector y se festejó por la tarde en una conferencia de la que participaron ejecutivos de las cuatro compañías y funcionarios neuquinos. Si bien ya había trascendido parte del proyecto, las empresas mantuvieron en reserva los cambios a la propuesta original que presentaron tres meses atrás, por u$s 500 millones. A esa idea le sumaron otros u$s 650 millones y se cambió la conformación societaria de Aguada Pichana, que se subdividió en Este y Oeste.

Se trata de la continuación de la inversión de u$s 500 millones hecha entre 2014 y 2016, y es una respuesta a la Resolución 46/2017 del Ministerio de Energía, que extendió los beneficios del Plan Gas para la Cuenca Neuquina. Desde 2013, el Estado paga más de lo que vale el hidrocarburo para estimular la producción.

Aguada Pichana estaba conformada por una Unión Transitoria de Empresas (UTE), y la operaba la francesa Total Austral (27,27%), con YPF, Wintershal (otro 27,27% cada una) y PAE (18,18%) como socios. Ahora, quedará dividida en Aguada Pichana Este (APE) de 761 km2, para la que se destinará u$s 675 millones en la perforación de 48 pozos horizontales y Aguada Pichana Oeste (APO) unida a Aguada de Castro (ACAS) 605 y 163 km2, respectivamente, con una inversión de u$s 475 millones en total, para perforar 30 pozos y construir las instalaciones para transportar la producción hasta la planta de tratamiento.

A partir de ahora, Total operará APE con el 41%, con YPF, Wintershall (22,5% cada una) y PAE (14%) asociados. En APO y ACAS, PAE operará con el 45%, YPF tendrá el 30% y Total el 25%, sin participación de la alemana Wintershall.

En la conferencia, Jean-Marc Hosanski, director de Total Austral en Argentina, detalló que el acuerdo se pondrá en marcha desde hoy, con la perforación del primer pozo. Gustavo Albrecht, de Wintershall, aprovechó para pedirle al gobierno de Neuquén que acelere la mejora en la infraestructura para bajar los costos logísticos. Y Marcos Bulgheroni, de PAE, recordó que ya redujeron sus costos en Vaca Muerta un 53% en los últimos dos años.

Neuquén la segunda provincia que más anuncios de desembolsos recibió en los últimos 18 meses (u$s 11.570 millones en 26 proyectos; apenas la supera Buenos Aires). Su gobernador dijo que, con el anuncio de estas empresas, "se van a destrabar otras inversiones, que estaban en espera".

De acuerdo con los datos relevados por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, de los u$s 63.887,5 millones comprometidos desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri hasta el final del primer semestre de 2017, u$s 16.450,3 millones (el 25,7%) irán a petróleo y gas. Neuquén concentra u$s 11.002,5 millones (el 66,9% del sector).

Hasta el 30 de junio, Tecpetrol, con un solo proyecto (el de desarrollo en Fortín de Piedra), lideraba el ranking de inversión de las empresas, con u$s 2300 millones. La sigue Capex, con dos planes por una suma de u$s 1526 millones y, muy lejos, cierra el podio Pluspetrol, con otros dos proyectos por un total de u$s 510 millones.

La estatal YPF, en tanto, aparece en el cuarto lugar con un plan por u$s 390 millones (junto a Schlumberger), aunque no le computan el anuncio de mayo con Shell por u$s 370 millones.