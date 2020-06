Cuarentena: una por una, qué nuevas actividades recreativas buscan habilitar en CABA desde el lunes

Las autoridades porteñas deberán sentarse en los próximos días con los funcionarios de Nación para presentarles la lista de posibles actividades a reactivar a partir del lunes, cuando comience a regir un nuevo periodo de cuarentena en el marco de la pandemia por coronavirus. En la nómina ya figuran algunos pedidos para reabrir los comercios de venta de indumentaria y podrían sumarse algunas cuestiones vinculadas a la recreación de niños y adultos.

Esta mañana en conferencia de prensa el ministro de Salud Fernán Quirós había afirmado que los casos de coronavirus en la ciudad “estan relativamente más estables” y adelantó la posibilidad de volver a habilitar algunas actividades. “Necesitamos ver la tendencia en estos días que quedan, seguramente el viernes, y eso va a ser muy importante para comprender si sostener la situación tal cual está o si podemos pensar en algunas actividades de muy bajo riesgo que se pudieran agregar a las actuales", indicó.

Según supo El Cronista, en Parque Patricios discuten por estas horas la posibilidad de pedir el permiso para que los menores salgan acompañados por alguno de sus padres los dos días del fin de semana. Hasta ahora, solo se permitía uno: los días pares quedaban habilitados los menores cuyos padres posean DNI finalizado en número par, y los días impares, los documentos terminados en impar.

La Ciudad se prepara para reabrir comercios de indumentaria en los barrios La mesa de diálogo que se abrió entre las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires (FECOBA) acordó esta mañana la propuesta que Horacio Rodríguez Larreta le llevará al Poder Ejecutivo de cara a la próxima extensión de la cuarentena.

Las salidas recreativas seguirían siendo por una hora y a una distancia no mayor de 500 metros a la redonda del domicilio.

Para los adultos, por su parte, analizan la posibilidad de reabrir actividades relacionadas con el arte, aunque aún no definió exactamente cuáles serán. Además, se podría habilitar la posiblidad de hacer running en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, para esta nueva extensión de la cuarentena no se pedirá la reactivación de las peluquerías y los centros de estética y tampoco habrá nuevas habilitaciones para el sector gastronómico que hoy funciona con delivery y modalidad take away.