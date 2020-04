Cómo deben tramitar los mayores de 70 años el permiso para circular en la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará un permiso de circulación obligatorio para mayores de 70 años, el principal grupo de riesgo en la pandemia de coronavirus y que representa el 12% de la población de la Capital Federal.

Desde el lunes 20 de abril, los ancianos tendrán restringidas sus salidas a la calle y para hacerlo deberán contar un certificado especial. Solo quedan exceptuados de este trámite cuando deban salir para cobrar su jubilación, recibir tratamientos médicos o acudir a un vacunatorio.

Para este segmento de la población porteña, en el cual entran unas 490.000 personas, la administración a cargo de Horacio Rodríguez Larreta definió mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y una resolución conjunta de sus ministros exigirles un permiso de circulación que tendrá validez solo por el día y que previamente deben solicitar a través de la línea de atención telefónica 147.

La Ciudad teme la aglomeración de ancianos en la calle y su potencial contagio con Covid-19.

Para comprar alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad, los ancianos podrán solicitar el permiso, pero solo se les otorgará tras una entrevista que pretende desalentar su salida.

Para hacerse de provisiones deberán depender de sus familiares o bien con vecinos, encargados de edificios o voluntarios inscriptos en el programa "Cuidados Mayores", al que solo se anotaron 6000 adultos (apenas 1% de la población aludida). Asimismo, el sindicato de encargados de edificios (Suterh) acordó que sus afiliados prestarán asistencia.

Decisión radical

Con esta medida, el Gobierno porteño procura desalentar la circulación de adultos mayores porque su tasa de mortalidad frente al coronavirus es sensiblemente superior que en otras franjas etarias. Ocho de cada diez muertos en la Ciudad por Covid-19 son septuagenarios o más ancianos.

La medida adoptada en el marco de la emergencia sanitaria por supuesto que luce drástica y así lo dejan entrever en el PRO. La consigna es que los adultos mayores "no puedan salir, no quieran salir y no tengan que salir". Por eso, aunque no habrá multas, quienes sean encontrados infringiendo la norma podrían ser castigados con trabajo comunitario.

Desde la jefatura ubicada en Parque Patricios aseguraron que el permiso "es una herramienta disuasoria para cuidarlos, minimizar las salidas a la calle y garantizar el distanciamiento preventivo ante la amenaza del contagio de coronavirus".

#CuidadosMayores

Ayudanos a cuidar a nuestros adultos mayores, hoy nos necesitan más que nunca.



Inscribite en https://t.co/BRZC069kDQ #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/1yVFRryT1Z — GugaSuarezBA (@GugaSuarezBA) March 22, 2020

Plan especial en villas y asentamientos

El plan del Gobierno porteño si divide entre aquellos que viven con necesidades habitacionales satisfechas y aquellos que no. Para la población vulnerable, el plan prevé la posibilidad que los ancianos sean trasladados a 28 lugares de la Ciudad donde podrán recibir asistencia y resguardo en condiciones sanitarias acordes.

Al momento, la Ciudad montó hogares en Villa 31, Ciudad Oculta, Villa 21-24 Zavaleta, El Barrio 20 Papa Francisco de Lugano, el Bajo Flores, el barrio Fraga de la Chacarita y los asentamientos reurbanizados Rodrigo Bueno (Costanera Sur) y Carrillo-Fátima (Villa Soldati).

En ningún caso será obligatorio que se mude temporariamente a un centro de resguardo.

Cómo obtener el permiso