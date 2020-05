Cuarentena porteña: la razón por la que puede extenderse hasta agosto

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para afrontar entre 6 y 10 semanas más de pandemia, en las que continuará el crecimiento de la curva de contagios. Así lo dio a entender hoy el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, quien aclaró que cuánto tiempo más deba durar la cuarentena es una decisión del Gobierno nacional.

“Lo que está ocurriendo es que los casos de contagio están aumentando, esto lo veníamos diciendo porque sabemos que lo que no se puede hacer es detener el virus, va a seguir avanzando”, manifestó el funcionario e instó a los vecinos a “cumplir con todas las medidas y recomendaciones” para así “reducir el ritmo de aumento de contagio”.

“Desde el rol del Estado reforzamos el sistema de salud para hacer frente a ese aumento de casos”, indicó en declaraciones a Radio la Red. Además, precisó que de acuerdo al número de contagios que registra hoy la Ciudad de Buenos Aires “podemos recibir y atender como corresponde” en el sistema de salud público porteño. “Estamos preparados para recibir y atender más casos que los que se están produciendo porque esperamos un aumento más importante”, añadió.

En ese sentido, indicó que hace 15 días la Ciudad de Buenos Aires registraba un promedio de 80 casos por día, en tanto que hoy esa cifra se ubica en 400. “Hoy está circulando en toda la ciudad, en algún momento teníamos un foco muy concreto, pero hoy esta presente tanto en los barrios vulnerables como en los diferentes barrios de la ciudad”, postuló.

Por otra parte, durante el reportaje realizado por Luis Novaresio, Miguel se refirió a que desde el ministerio de Salud porteño manejan una proyección de entre 6 y 10 semanas “y que puede requerir un aislamiento” por la misma cantidad de tiempo.

Por la tarde, desde la jefatura de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que el período de 6 a 10 semanas al que hizo referencia Miguel “se refiere a la curva de casos de contagio. Dicha curva no guarda relación directa ni con la extensión ni con las características de la cuarentena, que la define periódicamente el Gobierno Nacional”

Por último, el jefe de Gabinete reiteró que la Ciudad no evalúa una cuarentena comunitaria para los barrios vulnerables como se aplica en Villa Azul, en la provincia de Buenos Aires. “Una avenida que divide un barrio de otro no limita a la movilidad del virus. En estos días el virus esta circulando por toda la ciudad, por eso estar pensando en circunscribir un barrio respecto al barrio de al lado no es una buena solución”. “Entendemos que cada barrio y cada barrio vulnerable tiene sus particularidades (…) en nuestro caso no creemos que sea necesario”, finalizó.