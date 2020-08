Cuarentena: Alberto decide el jueves si extiende la actual etapa hasta el final de agosto

La historia se repite. Con pequeñas diferencias. Esta vez no hubo una primera cumbre entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para negociar la próxima etapa de la cuarentena que le llevarían a Alberto Fernández. En el prólogo de una nueva prórroga del aislamiento obligatorio en la zona metropolitana, el Jefe de Gobierno porteño visitó esta tarde al Presidente en la Quinta de Olivos con la idea de retomar su plan reaperturista que debió frenar en el anterior cónclave tripartito.

Tampoco los números son los mismos que semanas atrás. Con 7369 nuevos casos de coronavirus, la provincia de Buenos Aires superó hoy su propio récord, con 5402 diagnósticos positivos en apenas 24 horas. La Ciudad quedó por debajo del promedio de los últimos días, con 1047. Son dos cifras que explican las posturas que Larreta y el gobernador bonaerense llevarán a la mesa de la residencia presidencial el jueves para definir qué ocurrirá a partir de la próxima semana.

Otra estadística los une. Hace días que sube la ocupación de las camas de terapia intensiva en el AMBA: ayer era 67,4%, con un porcentaje incluso más alto en la Ciudad, con el sistema público al borde del 75%. Es el universo del dato puntual, sobre la base de pacientes del PAMI, que el mismo Fernández le enrostró al dirigente del PRO la semana pasada en el primer cortocircuito público entre Olivos y la Ciudad, una relación que hasta entonces era exclusiva de provincia.

Desde el oficialismo pronostican que, otra vez, el Presidente terciaría en favor de Kicillof para evitar nuevas reaperturas por dos semanas más. Mientras, el foco seguirá siendo evitar las llamadas "reuniones clandestinas".

En cambio, ya en la previa, fuentes porteñas dejaron trascender que Larreta le llevaría al Presidente la propuesta de avanzar hacia la fase 2 de su plan de flexibilización que incluye, entre otros ítems, habilitar mesas exteriores en restaurantes y el retorno de deportes individuales como el golf y el tenis.

En provincia desconfían: "Larreta plantea que quiere abrir, sabiendo que no están dadas las condiciones, para después decir que no lo dejaron", es el reproche desde la gobernación. "No hay espacio para seguir flexibilizando", sentencian. ¿Cuál será la postura que Kicillof llevará a Olivos? La misma que la vez anterior: seguir igual.

El yin y el yang quedó reflejado en público. Mientras el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, auguró que "la curva está madura y es cuestión de semanas para que empiece a descender"; su par bonaerense, Daniel Gollán, opinó todo lo contrario: "Veo como muy posible que sigan creciendo los contagios en las próximas semanas".