Cuánto tardarán los forenses en determinar si es o no Santiago Maldonado

La identificación del cuerpo hallado en el río Chubut podría llegar a concretarse en una semana, dada la urgencia del caso, según explicó el perito forense médico Miguel Ángel Maldonado.

El especialista señaló en declaraciones a La Red, que hay dos cuestiones a tener en cuenta: una técnica y otra administrativa.

“Cuando el cuerpo llegue tienen que hacerse las notificaciones a quienes se han presentado como parte de lo que se aconseja hacer. Esto demora algunos días. No sé si van a abreviar ese período, sería conveniente", manifestó.

En cuanto al aspecto técnico, el perito detalló: "Hay muchos métodos para llegar a la identificación de un individuo, desde la odontología legal, las señas particulares que puede tener un cuerpo, por ejemplo los múltiples tatuajes, eso puede ser de mucha utilidad".

Maldonado aclaro, no obstante, que “”el elemento indubitable, que si da positivo da 99,99, es el mapa genético y eso demora”. Y continuó: “El método tradicional, que creo van a usar, demora de una semana a dos".

Sin embargo, insistió: “Dada la urgencia del caso creo que el resultado puede estar en una semana”.

En el final, el perito se refirió a la posibilidad de que el cuerpo pudiera haber sido plantado deslizada por la propia familia.

“Se pueden obtener datos de que el cuerpo estuvo en ese lugar o no, si no hay certezas de que no estuvo en ese lugar donde fue encontrado podríamos pensar que fue plantado", precisó.