Cuánto creció el patrimonio de Macri durante los cuatro años de su gestión

Su último año como Presidente, Mauricio Macri lo inició con un patrimonio de $ 151.688.684 y lo terminó con bienes valuados en $ 273.282.463, un aumento del 80%, según consta en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) como funcionario público.

El incremento es explicado por la venta de su departamento en Avenida Libertador (adquirido en 2011 y declarado en $ 3.207.591), que tuvo de inquilino al ex jefe de los espías Gustavo Arribas, considerando que su valuación fiscal para este tipo de documentos oficiales es bastante menor al valor de compra en el mercado inmobiliario. Y, además, por la revaluación de sus bonos, la mayoría en dólares, que no sufrieron el efecto devaluatorio del año pasado; según explicó a este diario el contador del ex presidente, Mauricio Szmulewicz.

El inmueble fue adquirido por Cesar Fucks, quien aún le debe a Macri unos $ 24.360.000. El 70% del departamento era de Juliana Awada, quien se encargó de cerrar la operatoria.

Resta aclarar que en su última declaración jurada no figuran los bienes y acciones que quedaron dentro del "fideicomiso ciego" que constituyó Macri tras asumir.

El mismo fue disuelto hace 20 días, recalcó su contador, después del cierre de su declaración 2019, por lo que sus activos regresaron al ex Presidente después de dejar el poder.

Macri también le prestó unos $ 41.760.000 a su hija Agustina, que el año pasado compró un departamento en Madrid para irse a vivir a España.

Apenas asumió a fines de 2015, Macri declaró un patrimonio de $ 110 millones, que incluyó una cuenta en el exterior que terminó repatriando. Al año siguiente, con varios activos dentro del "fideicomiso ciego", sus bienes terminaron sumando unos $ 82 millones. Cerca del mandatario insistieron que durante su presidencia "descapitalizó" su fortuna.