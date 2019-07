Economía y política Miércoles 24 de Julio de 2019

Cuándo y dónde se dará la esperada foto entre Cristina Kirchner y Massa

No comparten una actividad conjunta en público desde 2013, cuando el ex jefe de Gabinete formó el Frente Renovador. La ex Presidenta invitó también a escucharla a otros precandidatos de Todos, como Alberto Fernández y Axel Kicillof.