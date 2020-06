¿Cuándo vuelven las peluquerías?: la respuesta de la Ciudad a una actividad en crisis

Autoridades del gobierno de la Ciudad, encabezadas por el vicejefe de gobierno Diego Santilli, recibieron hoy a un grupo de peluqueros, quienes plantearon la necesidad de reabrir de inmediato sus comercios, en tanto que reclamaron un protocolo que se ajuste a sus situaciones económicas.

El grupo de trabajadores estuvo conformado por los reconocidos pelqueros Fabio Cuggini y Rubén Orlando, Sebastián Hernández, al frente de un local de Palermo, en representación de las peluquerías barriales. “Nos fuimos muy decepcionados”, coincidieron todos en declaraciones a Todo Noticias tras el encuentro.

En la puerta de la jefatura de Gobierno, en el barrio de Parque Patricios, Cuggini explicó que durante el encuentro “se planteó un protocolo más austero para todos aquellos peluqueros de barrio”.

De la reunión, que fue facilitada por intervención del ministro de Salud porteño Fernán Quirós, participó también el titular de la cartera de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti.

“Nos vamos decepcionados, yo creo que va a ser muy difícil que podamos abrir, estamos en pleno pico. No lo quieren decir, pero mirándoles las caras… me voy triste y decepcpionado”, agregó Cuggini.

El reconocido peluquero alertó también sobre una realidad que se vive hoy: las peluquerías clandestinas y las visitas a los domicilios de los clientes. “Estan cortando el pelo a domicilio y eso es peor porque los contagios son más grandes”, afirmó.

Según pudo saber El Cronista de fuentes porteñas, las autoridades les plantearon que los protocolos son consensuados entre los ministerios de Desarrollo Económico y Salud de la Ciudad y la jefatura de Gabinete nacional. “Lo que Salud aprueba tiene que ver con criterios sanitarios, no con cuestiones económicas de cuánto cuesta aplicarlo”, explicaron.

La queja de los peluqueros hoy presentes en la sede de Uspallata apunta contra otro reconocido colega, Claudio Cerini, quien habría acercado un protocolo de imposible cumplimiento para los locales de barrio. “Cuando estuvo Cerini, que no lo considero un par porque la gente que mira su ombligo solo no la considero un par… Nosotros vinimos por todos los peluqueros, no por nosotros solos”, se despachó Rubén Orlando a la salida de la reunión.

En tanto, tal como repiten como un mantra ante cualquier actividad que pide su reapertura, las autoridades porteñas advirtieron que no pueden darle una fecha precisa de retorno al trabajo ya que deben analizar cómo evoluciona la curva de contagios por estos días, donde todo apunta que se esta cerca del pico.

Hasta la semana pasada en el ministerio de Desarrollo Económico planteaban que las peluquerías estaban más cerca de reabrir, pero el viernes, tras mantener una reunión con Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta admitió la preocupación por la situación de la Ciudad frente al coronavirus. De este modo, el rubro quedó en el medio de las definiciones que se tomarán en los próximos días, en el marco de la insistencia de la provincia de Buenos Aires para que ambos distritos retrotraigan la situación a la fase 1.