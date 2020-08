Cuáles son los datos que analiza la Ciudad para avanzar con más aperturas

Sabe que habrá tensión con la provincia de Buenos Aires, pero esta vez, a diferencia de las pasadas postergaciones solidarias, Horacio Rodríguez Larreta tiene definido avanzar con más aperturas una vez que venza el 30 de agosto la prórroga vigente del aislamiento. Lo acompaña un incipiente descenso del número de nuevos casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, aunque aguardará unos días para comenzar a ver luz al final del túnel.

El viernes fue el último día que la ciudad registró más de 1000 nuevos casos de coronavirus (1012) de acuerdo al parte diario confeccionado por el Ministerio de Salud de la Nación. Durante el fin de semana largo el número cayó hasta los 710 informados ayer. Aunque son datos alentadores, las autoridades son conscientes de que se trataron de números registrados durante el fin de semana y el feriado y con demoras en la carga. Sin embargo, no pierden las esperanzas de que se mantenga la tendencia.

“Esta semana es clave. Si ves la curva, el promedio venía amesetado, y ahora conseguimos empezar a bajarlo”, explicaban esta tarde fuentes sanitarias a El Cronista. “Somos optimistas. Hay que ver si se consolida el descenso; si sucede, vamos a seguir con el cronograma del Plan de Puesta en Marcha”, confirmaron.

En el gobierno porteño descuentan que en 15 días habilitarán la siguiente fase de activación para el rubro gastrónomico, que consiste en poder brindar servicio al aire libre, aunque sin mozos. También habrá nuevos ordenamientos del espacio público para poder mantener encuentros con medidas de prevención; semanas atrás Felipe Miguel había adelantado que trabajan en la delimitación de espacios en parques y plazas.

Por lo pronto, este viernes esta previsto que vuelvan a abrir los comercios ubicados en zonas de trasbordo – Once, Constitución, Liniers y Retiro- y los de la avenida Avellaneda. Shoppings aún deberán esperar.

“Seguramente habrá tensión con la Provincia, pero no podemos quedar anclados”, reflexionaron. La curva de casos del distrito que gobierno Axel Kicillof, evalúan los funcionarios porteños, esta una mes atrasada en comparación con la de la Ciudad de Buenos Aires.

Un dato circulaba hoy por las oficinas de Parque Patricios: de acuerdo al reporte que lleva la ciudad, el pasado sábado y ayer hubo más casos positivos de COVID-19 de no residentes porteños que de residentes. Fiel a su estilo de no confrontación, Rodríguez Larreta no jugará esta carta ante Kicillof.