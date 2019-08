Cuáles son los cinco distritos que los candidatos mirarán el domingo

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se llevarán a cabo el próximo domingo en todo el país. Y aunque cada voto vale lo mismo, no sucede lo mismo con el total de los sufragios por provincia. Como en un juego de ajedrez a veces es mejor sacrificar un peón, pero cuidar a la reina.

El domingo las dos principales fuerzas en las que se polarizó la elección centrarán su atención en la provincia de Buenos Aires. El distrito cuyos gobernadores nunca han podido acceder a la presidencia posee 12.515.361 personas habilitadas a votar, lo que representa casi el 37% del padrón total del país (33.841.837). Allí María Eugenia Vidal busca la reelección por Cambiemos, seguida muy de cerca por el ex ministro de Cristina Kirchner, Axel Kicillof. La elección esta abierta.

Aunque alzarse con Buenos Aires es fundamental para ganar una elección, no es suficiente. En 2015 Mauricio Macri selló su consagración al ganar en Córdoba, la segunda provincia en importancia por cantidad de ciudadanos habilitados a votar. La tierra del cuarteto cuenta con 2.946.060 empadronados, 8,70% del electorado total de la Argentina. El gobernador Juan Schiaretti (PJ) arrasó en los comicios de mayo y se tomó fotografías con los candidatos de ambos lados de al grieta.

En tercer lugar de relevancia aparece Santa Fe. Allí el peronismo juega con ventaja luego del triunfo de Omar Perotti que desplazó así al socialismo de la gobernación. La provincia tiene una relevancia similar a la de Córdoba con 2.760.951 posibles electores.

La Ciudad de Buenos Aires, terruño político de Macri, es el cuarto distrito en cantidad de personas habilitadas a votar, 2.563.749. Siempre reacia a las fuerzas peronistas, Horacio Rodríguez Larreta se encamina a ser reelecto, pero no puedo confiarse ya que en la Capital Federal se necesita el más del 50% de los votos para no definir la elección en balotaje. En 2015 al ex jefe de Gabinete de Macri no le fue tan sencillo imponerse en segunda vuelta a Martín Lousteau (hoy compañero de boleta como candidato a senador por la Ciudad).

En quinto lugar la provincia de Mendoza ofrece 1.420.183 posibles electores. El próximo domingo solo definirá en PASO a sus candidatos a diputados nacionales, mientras que recién a fines de septiembre elegirá a su próximo gobernador. El actual mandatario provincial, el radical Alfredo Cornejo, no puede ser reelecto por la normativa local y si bien son socios a nivel nacional no quiso atar la suerte de su provincia a la de Macri.

Fuente: Cámara Nacional Electoral