Cuáles son los 3 indicadores a los que López Murphy recomienda estar atentos

El exministro de Economía Ricardo López Murphy aconsejó hoy estar atento a tres indicadores clave como son el Riesgo País, el volumen de las exportaciones y la inversión extranjera directa en el país.

“El Riesgo País está alto, está en 380 puntos. Si quieren saber que número miro yo todos los días ese es el Riesgo país”, reveló y recomendó bajarlo a "niveles similares al de otros países de la región con Chile y Perú, es decir unos 250 puntos por debajo".

En diálogo con Radio con Vos, aseguró que “si el Riesgo País baja el programa del Gobierno se hace más factible”.

“Hay tres indicadores que hay que mirar, uno es el Riesgo País, otro el volumen de exportaciones y tercero las inversiones extranjeras directas. En los ‘90 recibíamos el 25% de la inversiones que llegaban a Latinoamérica, ahora recibimos el 3% apenas”, precisó.

Advirtió que “hace nueve años que el ingreso per cápita no crece, entonces es cierto que hay un espacio y hace 12 años que no crecen los volúmenes de exportación. Donde debe crecer el país es en inversión y exportación”.

“El Gobierno trató de resolver un montón de litigios entre Nación y provincias, de ordenar la tributación, de hacer menos gravosa la inversión el empleo y la mano de obra”, destacó.

Consideró que el paquete de medidas acordado entre el Gobierno y las provincias “no resuelve el problema de déficit, al sostener que eso va a requerir que la economía crezca varios años y se congelen los gastos”.

“El país requiere un endeudamiento decreciente y que los mercados de capitales del mundo sigan creciendo”, señaló y consideró que el nivel de gasto “es extraordinario, sumado al atraso cambiario que no ayuda al empleo y las inversiones”.