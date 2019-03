Cuáles son las razones por las que el acuerdo con la UE entrará en un limbo

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur podría entrar en un limbo si es que no se aprovecha la ventana (o mejor dicho hendija) abierta hasta mayo, según la diplomacia argentina. Es que entre el 23 y 26 de ese mes se votará a los 705 miembros del parlamento y hay chances de que sectores críticos con la globalización económica ganen representación y traben el tratado de libre comercio birregional que se discute hace 20 años.

Este 15 de marzo los negociadores del Mercosur y la UE se verán las caras en Buenos Aires durante la última reunión técnica, donde discutirán desde aranceles y cuotas hasta las barreras pararancelarias y las reglas de origen. Los borradores de estos encuentros se mantienen en reserva, lo que genera grandes críticas de la sociedad civil principalmente a la UE, en términos de cuán democrático es mantener estas negociaciones bajo siete llaves. Lo cierto es que la reunión técnica avanzaría pero lo que necesitan es el acuerdo político.

Así lo expresó el embajador argentino en Alemania, Edgardo Malaroda. “Tenemos la ventana hasta fines de abril, porque después de las elecciones de eurodiputados pueden crecer los bloques más radicales”, indicó. Para el diplomático, incluso, habría una segunda ventana hasta octubre, ya que los parlamentarios europeos recién asumirán en noviembre. Pero esta segunda ventana parece imposible de abrir ya que generaría una crítica institucional hacia la UE desde distintos sectores opositores al ente supranacional.

La mirada es menos optimista desde Europa. El profesor Günther Maihold, especialista en Lationamerica para el "think tank" German Institute for International and Security Affairs, consideró improbable un acuerdo con las elecciones de eurodiputados en mayo. Para este especialista del “SWP” (según las siglas en alemán), hay sectores que consideran avanzar con un acuerdo que se negocie “país por país” y no de manera “birregional”. En ese caso, Brasil sería el favorito para la UE.

A todo esto, se suma la carta que publicó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la última semana, en todos los principales diarios de las naciones que integran la Unión Europea. Allí hace un llamado de atención para revitalizar la UE, en las elecciones de mayo.

Macron además puso el ojo en temas de medio ambiente: “La Unión Europea debe fijar sus ambiciones –cero carbono en 2050, reducción a la mitad de los pesticidas en 2025– y adaptar sus políticas a esta exigencia: Banco Europeo del Clima para financiar la transición ecológica, dispositivo sanitario europeo para reforzar el control de nuestros alimentos, y, frente a la amenaza de los lobbies, evaluación científica independiente de sustancias peligrosas para el medio ambiente y la salud, etc”. Este punto puede también ser una complicación para el Mercosur ya que las empresas de la región no suelen estar preparadas para ese tipo de normas. Incluso, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a cuestionar el cambio climático.

En Europa, el acuerdo con el Mercosur no figura en la agenda de los últimos días. Todas las miradas están puestas en Londres y si se activa o no el Brexit, el próximo 29 de marzo. En febrero, en la compañía de seguros alemana Allianz percibían 70% de posibilidades de que haya un acuerdo de último momento, lo que significaría una prórroga en el plazo de desvinculación de la UE, posterior a este 29 de marzo. Todas las miradas hoy están ahí, más que en la ventana del Mercosur.